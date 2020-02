Angelica Sepe cucina i carciofi ripieni, la ricetta La prova del cuoco del 3 febbraio 2020

In cucina con Silvia Salemi oggi 3 febbraio 2020 Angelica Sepe ha suggerito la ricetta dei carciofi ripieni per le nuove ricette La prova del cuoco. Tante le ricette La prova del cuoco da provare, tutte nuove ma non mancano i piatti della tradizione e oggi la Sepe ci ha mostrato come lei cucina i carciofi farciti. Un ripieno semplice fatto con il salame, il gambo dei carciofi, il formaggio e poco altro. Non dimentichiamo la scamorza o anche un altro formaggio, tutto a pezzettini. Amalgamiamo bene il ripieno ma dobbiamo anche pulire benissimo i carciofi. Non perdete questa ricetta La prova del cuoco della maestra in cucina campana e le altre ricette in tv. Di seguito ingredienti e passaggi per preparare dei gustosi carciofi farciti.

LA RICETTA DEI CARCIOFI RIPIENI DI ANGELICA SEPE – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 3 FEBBRAIO 2020

Ingredienti carciofi ripieni di Angelica Sepe: 8 carciofi, 2 uova, 80 g di salame a tocchetti, 80 g di scamorza a tocchetti, 100 g di formaggio grattugiato, 150 g di pane grattugiato, sale, pepe, aglio, olio evo, 1 limone

Preparazione: puliamo i carciofi, togliamo le foglie più dure e tagliamo via anche le punte dure. Peliamo i gambi dei carciofi e li tagliamo a dadini. Puliti i carciofi li mettiamo in acqua con il limone.





Passiamo intanto al ripieno e nella ciotola mettiamo i tocchetti di salame, l’uovo leggermente battuto, il formaggio grattugiato, la scamorza a pezzettini, i gambi dei carciofi a dadini piccoli. Amalgamiamo e se il composto risulta troppo morbido aggiungiamo del pane grattugiato, saliamo e pepiamo e amalgamiamo bene il tutto.

Apriamo i carciofi con le mani, li allarghiamo un po’ per farcirli con il ripieno. Disponiamo i carciofi farciti nella teglia con un po’ di olio, sopra aggiungiamo un bel po’ di pane grattugiato e il prezzemolo tritato. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 1 ora, i carciofi si devono ammorbidire. Se è necessario aggiungiamo un po’ di acqua nella teglia per facilitare la cottura dei carciofi. Serviamo i carciofi ripieni ben caldi.