La ricetta del polpettone farcito al sugo di Persegani per La prova del cuoco

Ancora nuove ricette La prova del cuoco oggi 11 febbraio 2020 perfette per tutta la famiglia e la ricetta del polpettone farcito al sugo è tra queste. Un secondo piatto con contorno ed è la ricetta del polpettone di Daniele Persegani. Una sfida golosa tra Persegani e Alessandra Spisni e non c’è dubbio che vinca Daniele perché più golosa la sua ricetta del polpettone di oggi a La prova del cuoco. Facile la preparazione, ripieno di frittata con gli spinaci e contorno di piselli, non manca il sugo di pomodoro ed ecco la ricetta La prova del cuoco di oggi da non perdere. Buon appetito a tutti e non perdete le altre ricette.

LA RICETTA DEL POLPETTONE FARCITO AL SUGO – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 1 kg di macinato misto manzo e maiale, 5 uova, 100 g di formaggio grattugiato, 150 g di fontina, 100 g di spinaci, 1 mazzetto di prezzemolo, sale e pepe

Per il sugo: 1 cipolla, 400 g di piselli gelo, 750 ml di passata rustica di pomodoro, sale, pepe, olio evo ed erbe aromatiche

Preparazione: facciamo un soffritto con la cipolla e un po’ di olio quindi uniamo il pomodoro, le erbe aromatiche, proseguiamo la cottura del sugo.

A parte sbattiamo le uova con il formaggio grattugiato, aggiungiamo gli spinaci che abbiamo già lessato e tritato. Cuociamo in padella con un filo di olio di oliva e otteniamo una frittata.

Sul foglio di carta forno versiamo il macinato e distribuiamo, otteniamo un rettangolo e adagiamo sopra la frittata di spinaci, arrotoliamo e otteniamo il polpettone. Mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti. Togliamo la carta forno, tagliamo a fette il polpettone e continuiamo la cottura del polpettone nella pentola con il sugo di pomodoro. Aggiungiamo anche i piselli e cuociamo altri 30 minuti con il coperchio. Serviamo le fette di polpettone farcito con il sugo e i piselli.