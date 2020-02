Marco Rufini emozionato prepara la pizza famo a capisse, ricetta La prova del cuoco

Una vera golosità la pizza di Marco Rufini per le ricette La prova del cuoco di oggi 12 febbraio 2020, la pizza famo a capisse. Ancora una volta Marco Rufini a La prova del cuoco propone il suo impasto perfetto e anche una pizza speciale. La pizza La prova del cuoco con il formaggio e le pere, non manca il miele ma anche le noci e il timo limonato. Non c’è dubbio che la pizza di Marco Rufini con formaggio e pere sia da provare subito. Emozioni in cucina oggi per Marco che ha ricevuto un dolce messaggio d’amore da sua moglie e le due bellissime figlie. Arriva San Valentino anche a La prova del cuoco.

LA RICETTA DI MARCO RUFINI DELLA PIZZA FAMO A CAPISSE – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 12 FEBBRAIO 2020

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 1, 700 ml di acqua fredda, 4 g di lievito secco di birra, 25 g di sale, 200 g di fior di latte. 150 g di gorgonzola piccante, 150 g di caciotta di pecora stagionata, 150 g di noci sgusciate, 2 pere, timo limonato, miele di arancio





Preparazione: uniamo la farina e il lievito, mescoliamo e uniamo l’acqua, facciamo incorporare e poi aggiungiamo il sale. Impastiamo e disponiamo l’impasto in un contenitore chiuso, mettiamo in frigo per 18 ore. Solo dopo possiamo prendere l’impasto e formare i nostri panetti, facciamo lievitare fuori dal frigo fino a quando raddoppiano il loro volume.

Stendiamo adesso la pizza e farciamo con il fior di latte, con il gorgonzola e anche le pere tagliate a fettine. Mettiamo la pizza in forno al massimo della temperatura per massimo 14 minuti. Togliamo dal forno e completiamo la pizza di Rufini con il pecorino grattugiato, le noci e un pochino di miele d’arancio, perfetta davvero se aggiungiamo anche il timo limonato. Tagliamo la pizza e serviamo subito, buon appetito a tutti e non perdete le altre ricette in tv.