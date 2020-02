La prova del cuoco, la ricetta dello sformato di finocchi di Luisanna Messeri

Altra ricetta golosa e furbo di Luisanna Messeri, la ricetta dello sformato di finocchi per La prova del cuoco oggi 13 febbraio 2020. La maestra in cucina toscana ogni volta si mette alla prova con qualche cosa da sformare e ancora una volta la sua ricetta La prova del cuoco è perfetta. E’ una delle ricette La prova del cuoco da copiare subito, lo sformato fatto con i finocchi che completiamo con le fettine di salmone affumicato ma che prima dobbiamo far marinare. Un’idea perfetta per cucinare i finocchi in mood originale, il risultato stupirà tutti ma a dire il vero la ricetta di oggi di Luisanna Messeri è facile da eseguire magari non velocissima ma davvero semplice. Ecco come possiamo preparare il goloso sformato di finocchi.

LUISANNA MESSERI COME PREPARA LO SFORMATO DI FINOCCHI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 4 finocchi, 30 g di burro, 6 uova, 120 g di formaggio grattugiato, 300 g di salmone affumicato, olio evo, succo di limone, aneto e pepe rosa

Per la besciamella sprint; 40 g di amido di mais, 500 ml di latte, sale, pepe e noce moscata

Preparazione: puliamo i finocchi, togliamo le parti più dure ed esterne e tagliamo il resto a spicchi. Cuociamo i finocchi in acqua salata, devono restare al dente, li scoliamo e li tritiamo con la mezzaluna. Versiamo il trito di finocchi nella padella co un pezzetto di burro, facciamo asciugare sul fuoco.

Passiamo alla besciamella e a freddo sciogliamo l’amido di mais nel latte fresco. Solo dopo portiamo a bollore mescolando di continuo per evitare i grumi. Aggiungiamo il pizzico di sale, il pepe e la noce moscata.

Al composto con i finocchi aggiungiamo il formaggio grattugiato, le 6 uova sbattute e anche la besciamella pronta, mescoliamo bene il tutto. Imburriamo lo stampo per ciambellone e versiamo dentro il composto. Facciamo cuocere a bagnomaria in forno a 170 gradi per 1 ora.

Lasciamo intiepidire e sformiamo. Serviamolo sformato di finocchi completando con le fettine di salmone affumicato che abbiamo fatto marinare con olio, succo e buccia di limone, pepe rosa e aneto.