Marco Rufini ci regala la pizza ripiena di scarola, la ricetta La prova del cuoco

E’ la ricetta della pizza chi la vo’ cotta e chi la vo’ cruda di Marco Rufini, la pizza ripiena di scarola ma con sopra il salmone e altri ingredienti, o meglio il ripieno con ingredienti cotti e sopra solo ingredienti crudi. E’ una ricetta La prova del cuoco vista oggi 17 febbraio 2020 nelle cucine del cooking show di Rai 1. Come sempre Marco Rufini suggerisce ricette per pizze davvero originali. Questa volta la ricetta La prova del cuoco scelta per la puntata del mercoledì mette insieme una pizza ripiena e una pizza da condire dopo la cottura, mette insieme scarola e salmone, aggiungiamo la provola fresca affumicata ma la ricotta e in più una riduzione di birra. Ecco la ricetta di oggi di Rufini, la sua pizza cotta e cruda.

LA RICETTA DI MARCO RUFINI DELLA PIZZA RIPIENA DI SCAROLA CON SALMONE – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 17 FEBBRAIO 2020

Ingredienti pizza ripiena di Marco Rufini: 1 kg di farina 00, 700 ml di acqua fredda, 4 g di lievito di birra secco, 25 g di sale, 400 g di salmone affumicato, 1 cespo di scarola riccia, 30 g di pinoli, 300 g di provola fresca affumicata, 300 g di ricotta, 50 g di riduzione di birra scura

Preparazione: misceliamo la farina e il lievito poi uniamo l’acqua e solo dopo il sale, formiamo il panetto che mettiamo in frigo per 24 ore. Ricaviamo poi dei panetti che facciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente.

Stendiamo ogni panetto, otteniamo i classici dischi per le pizze ma una parte la chiudiamo come si fa col calzone, farcita con provola, scarola saltata in padella e salmone affumicato. La parte aperta della pizza invece la ungiamo con l’olio. Mettiamo in forno al massimo della temperatura, 10 minuti nella parte bassa del forno e 5 minuti nella parte alta del forno.

Sforniamo la pizza e condiamo con la scarola cruda, la ricotta, salmone crudo, i pinoli. Completiamo con la riduzione in crema di birra scura.