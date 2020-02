La frittata al forno farcita di Sergio Barzetti, ricetta La prova del cuoco

Dalle nuove ricette La prova del cuoco e dalla ricetta di Sergio Barzetti oggi 24 febbraio 2020 la ricetta della frittata al forno farcita con agretti e formaggio. La ricetta La prova del cuoco di oggi da non perdere è questa frittata che sembra più una torta rustica. Fate attenzione ai consigli nella ricetta della frittata al forno di Barzetti, non fate bollire gli agretti più di 5 minuti e non mettete nella pentola troppa acqua. Essenziale il latte o la panna per la frittata così sarà più soffice e gustosa. Ecco dalla ricetta La prova del cuoco del lunedì la ricetta per la frittata al forno ripiena di Sergio Barzetti. Non perdete le altre ricette del cooking show di Rai 1 e le altre ricette in tv.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO – LA FRITTATA AL FORNO FARCITA CON AGRETTI DI SERGIO BARZETTI

Ingredienti: 10 uova bianche, 150 g di ricotta mista, 500 g di formaggio fresco tipo caprino, 60 g di formaggio grattugiato, mezzo bicchiere di latte o panna, 1 bergamotto, 1 limone, 1 chilo di agretti, fiori di zucchina, menta, timo limonato, maggiorana, burro, sale, olio evo, pepe bianco e viole edule

Preparazione: nella ciotola lavoriamo la ricotta con le uova, il formaggio grattugiato, il latte e le erbe aromatiche che abbiamo lavato, asciugato e tritato finemente. Saliamo e pepiamo e disponiamo nella teglia tonda del diametro di 20 cm. Mettiamo in forno a 160 gradi per 25 minuti. Facciamo poi raffreddare e sformiamo la frittata che tagliamo a metà come si fa con le torte,

In una ciotola lavoriamo il formaggio fresco con il sale, il pepe, la scorza di limone e di bergamotto, un filo di olio. Laviamo gli agretti e li scottiamo in acqua bollente per pochi minuti scoliamo e condiamo con un filo di olio e un po’ di succo di limone. Farciamo la frittata con gli agretti e con il formaggio che abbiamo lavorato. Completiamo anche sopra con agretti e composto di formaggio. Se vogliamo serviamo decorando con fiori eduli.