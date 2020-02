Natale Giunta cucina saltimbocca alla romana con carciofi, ricette La prova del cuoco

Anche oggi 25 febbraio 2020 Natale Giunta ci ha deliziato con una ricetta La prova del cuoco da copiare, con la ricetta dei saltimbocca alla romana con carciofi. In una sola ricetta lo chef siciliano de La prova del cuoco ha suggerito più preparazioni, la carne di vitello, i carciofi e la maionese alla salvia. Con i consigli de La prova del cuoco numerose ricette da non perdere e con la ricetta dei saltimbocca alla romana con carciofi e maionese di Natale Giunta abbiamo un secondo piatto davvero goloso, perfetto per il pranzo o la cena. Ecco dalle nuove ricette La prova del cuoco la ricetta di oggi di Giunta per preparare i saltimbocca alla romana.

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA CON CARCIOFI DI NATALE GIUNTA – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 25 FEBBRAIO 2020

Ingredienti: 300 g di filetto intero di vitello, 50 g di prosciutto crudo, 200 g di burro, 1 mazzetto di salvia, 100 g di farina, 2 spicchi di aglio, 2 carciofi, sale e olio evo – Per la maionese alla salvia: 2 tuorli, 250 g di olio di semi, 1 limone, 100 ml di aceto bianco, 1 cucchiaio di mostarda di dijone e salvia q.b.

Preparazione: mettiamo in forno le foglie di salvia ben pulite a 80 gradi per 2 ore, si devono seccare. Poi le tritiamo e abbiamo la polvere. Prepariamo la maionese nel modo classico ma aggiungendo parte della polvere di salvia, teniamo da parte.

In padella mettiamo le fette di prosciutto, rediamo croccanti. Lessiamo i carciofi puliti ma interi in acqua e aceto, scoliamo e tagliamo a spicchi, ripassiamo in padella con olio e aglio.

Il filettino di vitello lo tagliamo a fette non troppo spesse, passiamo nella farina e cuociamo in padella con il burro e 1 spicchio di aglio. Componiamo il piatto con le fettine di vitello che alterniamo alla maionese e alle fettine di prosciutto croccante, completiamo con la salvia tritata avanzata e con i carciofi.