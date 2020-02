La ricetta dello strudel di pizza di Marco Rufini, La prova del cuoco oggi

Strudel di pizza finché dura fa verdura è la ricetta di Marco Rufini per La prova del cuoco oggi 26 febbraio 2020. Tra le nuove ricette La prova del cuoco questa golosità rustica. Lo strudel con Rufini a La prova del cuoco diventa rustico, con le verdure, la scarola, ed è così la ricetta La prova del cuoco perfetta per il mercoledì delle ceneri, per chi non mangia carne. Una delle nuove ricette facili de La prova del cuoco, ci vuole solo un po’ di pazienza per l’impasto che va preparato il giorno prima e necessita come sempre di due lievitazioni, una lunga in frigo e la seconda di 3 ore a temperatura ambiente. Ecco la ricetta della pizza strudel da La prova del cuoco, lo strudel salato di Marco Rufini.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO STRUDEL DI PIZZA DI MARCO RUFINI

Ingredienti strudel di Rufini – Per l’impasto: 1 kg di farina multicereali, 700 ml di acqua fredda, 4 g di lievito di birra, 25 g di sale – Per il ripieno: 400 g di fior di latte, 2 cespi di scarola, 250 g di olive bastonate denocciolate piccanti, 1 spicchio di aglio, 2 filetti di alici, olio evo

Preparazione: uniamo la farina e il lievito, aggiungiamo l’acqua fredda in più tempi e alla fine il sale. Impastiamo il tutto e poi mettiamo il panetto in frigo per 18 ore. Preleviamo l’impasto pronto e formiamo dei panetti che adesso facciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo possiamo stendere i panetti e otteniamo dei rettangoli che farciamo con il fior di latte, la scarola che abbiamo fatto saltare in padella con olio, aglio e alici e poi aggiungiamo nel ripieno anche le olive denocciolate. Chiudiamo i rettangoli come si fa con lo strudel. Mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti. Solo dopo la cottura spennelliamo con l’olio per lucidare. Serviamo tagliando a fette lo strudel gli strudel. 1