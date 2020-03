La ricetta di Natale Giunta del cous cous di carne per La prova del cuoco

La ricetta del cous cous con la carne di Natale Giunta vista a La prova del cuoco oggi 2 marzo 2020 è di certo lunga e con vari passaggi. Abbiamo il cous cous precotto ma per il resto è tutto da preparare. Non è una ricetta La prova del cuoco difficile ma abbiamo più passaggi da eseguire. Natale Giunta come sempre ha suggerito nel dettaglio tutti gli ingredienti, le dosi necessarie, poi come si cuoce la carne, quando si aggiungono le patate, come si unisce tutto e come si serve il tutto. Il piccante si serve da parte e Natale Giunta consiglia come procedere passo dopo passo. Se vi piace il cous cous e se vi piace lo stufato di carne questa è una delle ricette La prova del cuoco da non perdere.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 2 MARZO 2020 – COUS COUS D CARNE DI NATALE GIUNTA

Ingredienti: 1 kg di cous cous precotto, 1,2 kg di manzo, 1 cipolla grande, 3 gambi di sedano, 1 tazza di passata di pomodoro, 100 g di concentrato di pomodoro, 2 tazze d’acqua, 50 g di ceci precotti, 2 carote, 400 g di patate, 3 cucchiaini di harissa, olio evo, sale

Per insaporire la carne: 1 peperoncino piccante, 2 cucchiai di zenzero in polvere, 3 cucchiaini di paprika dolce in polvere, mezzo cucchiaino di aglio disidratato, 1 cucchiaino di coriandolo macinato, mezzo cucchiaino di cumino in polvere, 1 cucchiaino di cardamomo macinato, mezzo cucchiaino di menta essiccata

Preparazione: tagliamo la carne a cubotti di 6 cm e mettiamo in una ciotola con il peperoncino tritato e le altre spezie, tutte. Nella pentola grande facciamo soffriggere con l’olio la cipolla tritata e ¾ di sedano a pezzetti. Facciamo imbiondire il soffritto e uniamo la carne con gli aromi. Giriamo e facciamo rosolare da tutte le parti. Aggiungiamo la passata di pomodoro e facciamo insaporire a fiamma media per 5 minuti. Uniamo il concentrato e l’acqua con cui copriamo tutta la carne, portiamo a bollore. Abbassiamo la fiamma al minimo, facciamo cuocere col coperchio per minimo 90 minuti.

Saliamo a fine cottura e se necessario uniamo altra acqua. Aggiungiamo alla carne le patate pelate e tagliate in quattro, cociamo coperte a fiamma bassissima. le patate devono diventare tenere ma non si devono spappolare. Saliamo solo alla fine.

In un’altra pentola grande mettiamo i ceci, le carote pelate e a pezzi grandi, il sedano rimasto, riempiamo la pentola con l’acqua e portiamo a bollore, aggiungiamo due mestoli di salsa dello stufato, cuociamo 40 minuti, saliamo e scoliamo le verdure dal brodo; facciamo lo stesso con la carne e le patate. Uniamo i due liquidi delle due pentole e mettiamo sul fuoco il brodo che facciamo restringere un po’.

Versiamo una parte del brodo sul cous cous, copriamo e dopo 10 minuti sgraniamo con la forchetta. Prendiamo una tazza dello stufato e aggiungiamo la salsa Harissa. Versiamo il cous cous in una ciotola grande, aggiungiamo tutto lo stufato e le verdire. Serviamo separatamente il brodo e la salsa piccante.