Ricette La prova del cuoco, parmigiana d’inverno di Malantrucco

La ricetta della parmigiana d’inverno con patate e gambi di broccoli è la ricetta La prova del cuoco di oggi 3 marzo 2020. Un ‘idea perfetta dello chef Malantrucco che ci suggerisce come utilizzare tutto in cucina. Con i suoi preziosi consigli a La prova del cuoco non ci sono più scarti in cucina. Infatti lo chef ha utilizzato gli scarti del broccolo per la sua parmigiana d‘inverno. Inoltre, ha consigliato che ciò che resta da ogni preparazione con le verdure come queste va tagliato a pezzi e messo nel congelatore. Di volta in volta aggiungiamo nel contenitore del congelatore altre verdure, alla fine avremo sempre qualcosa di pronto per fare il minestrone. Adesso concentriamoci su una delle ricette di oggi La prova del cuoco, sulla ricetta per fare la parmigiana d’inverno, la parmigiana con le patate de La prova del cuoco.

PARMIGIANA DI INVERNO – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO DELLO CHEF MALANTRUCCO

Ingredienti: 600 g di patate, foglie di gambi di broccoli romaneschi, 200 ml di latte, 200 g di formaggio fondente, 50 g di formaggio grattugiato, 30 g di burro e sale

Preparazione: laviamo le patate, le peliamo e le tagliamo a fette, tutte dello stesso spessore ovviamente., di certo meno di mezzo cm ma nemmeno troppo sottili. Imburriamo la teglia e disponiamo le petate formando un primo strato.

Prepariamo la crema: tagliamo a pezzetti le foglie e più che altro i gambi del broccolo, versiamo nel bicchiere alto e aggiungiamo il latte, frulliamo il tutto e versiamo sulle patate. Mettiamo in forno coprendo con la carta alluminio, a 200 gradi per 30 minuti circa. Togliamo dal forno e aggiungiamo il formaggio fondente, meglio se grattugiato. Mettiamo di nuovo in forno 15 minuti a 200 gradi e sempre coperto. Aggiungiamo adesso il formaggio grattugiato, grana o parmigiano, altri 10 minuti di cottura ma questa volta senza carta e poi possiamo spegnere il forno. Buon appetito a tutti.