La ricetta di Natale Giunta dei calamari ripieni per La prova del cuoco

Un secondo piatto da provare quello di oggi 11 marzo 2020 di Natale Giunta, la ricetta dei calamari ripieni, la ricetta La prova del cuoco dell’11 marzo 2020. In collegamento dal suo ristorante in Sicilia Natale Giunta ha preparato per le ricette La prova del cuoco un secondo piatto semplice ma goloso, perfetto. La ricetta dei calamari ripieni di Natale Giunta è ovviamente dal sapore siciliano con un ripieno di uvetta e pinoli e poi il calamaro va servito con una salsa agli agrumi. Non manca il brodo anche se in questo caso è leggero e fatto con i ritagli dei calamari. Non ci resta che provare questa gustosa idea ma non dimentichiamo che la cottura è prima in padella e poi in forno. Ecco la ricetta di oggi di Natale Giunta, non perdete le ricette in tv di domani.

LA RICETTA DI NATALE GIUNTA DEI CALAMARI RIPIENI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 2 calamari da 250 cad, 100 g di pane grattugiato, 1 limone, 1 arancia, 30 g di uvetta, 30 g di pinoli, timo, prezzemolo, olio evo, sale e pepe

Preparazione: puliamo il calamaro e separiamo i tentacoli che saltiamo in padella a pezzetti con olio di oliva. Passiamo al ripieno e mescoliamo il pane grattugiato con le scorzette di limone e di arancia, uvetta, timo, prezzemolo tritato e anche i tentacoli che abbiamo saltato in padella, mescoliamo bene il tutto e con questo farciamo i calamari. Buon appetito a tutti.

Chiudiamo i calamari con lo stuzzicadenti e mettiamo in padella con un po’ di olio e facciamo cuocere qualche minuti, poi completiamo la cottura in forno.

Siamo alla salsa di agrumi e la facciamo emulsionando l’olio evo con succo e scorza di limone e ovviamente un brodo leggero fatto con i ritagli dei calamari. Serviamo il calamaro ripieno con la salsa agli agrumi.