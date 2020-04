La pizza in teglia fatta in casa con la ricetta La vita in diretta

Si avvicina il sabato sera e a La vita in diretta anche oggi non è mancata la ricetta della pizza, questa volta la ricetta della pizza in teglia fatta in casa. Dopo la pizza senza lievito che ha riscosso ovviamente successo perché in alcune zone sembra che il lievito sia quasi introvabile, oggi la ricetta della più classica delle pizze fatte in casa. In forno abbiamo tutti la teglia, il modo più semplice per stendere la nostra pizza è proprio lì, basta un po’ di olio o la carta forno e la pizza appena condita va cotta al massimo della temperatura. Ormai gli italiani stanno diventando sempre più bravi nel preparare la pizza in casa, anche se in genere usano solo un tipo di farina. Il suggerimento invece è di usare se possibile la farina tipo 0, la farina di semola rimacinata e la farina integrale. Pronti per la pizza del sabato sera fatta in casa? Ecco la ricetta La vita in diretta per la pizza nella teglia.

LA RICETTA DELLA PIZZA IN TEGLIA FATTA IN CASA – LE RICETTE LA VITA IN DIRETTA

Ingredienti pizza in teglia fatta in casa: 700 g di farina tipo 0, 200 g di semola rimacinata, 100 g di farina integrale, 5 g di lievito di birra, 30 g di sale e 650 g di acqua

Preparazione: nella ciotola versiamo le tre farine quindi la farina tipo 0, la farina integrale e la semola rimacinata, mescoliamo. In una parte di acqua sciogliamo il lievito, versiamo nella ciotola e iniziamo a impastare, aggiungiamo un po’ alla volta il resto dell’acqua e il sale che abbiamo fatto sciogliere. Possiamo anche aggiungere il sale direttamente nella ciotola e continuare a impastare.

Lavoriamo l’impasto a lungo, facciamo assorbire bene l’acqua. Stendiamo subito la pizza nelle teglie unte di olio. Facciamo lievitare almeno due ore. Condiamo poi la pizza con la passata di pomodoro e un po’ di olio. Mettiamo in forno al massimo della temperatura. Il tempo di cottura dipende dal forno, possono bastare 7 minuti e in alcuni casi anche meno oppure più di 10 minuti. Togliamo dal forno e condiamo con la mozzarella a fettine o a bastoncini, basilico, parmigiano grattugiato e mettiamo di nuovo in forno il tempo di fare sciogliere la mozzarella o un po’ di più se la pizza risulta ancora cruda. Togliamo dal forno e se vogliamo completiamo con altro basilico.