Ricette dolci: rose del deserto da Quel che passa il convento

Avete in casa dei cornflakes che volete consumare? Vi piace questo ingrediente? Allora la ricetta perfetta per voi è quella delle rose del deserto, i buonissimi biscotti che sono anche molto semplici da preparare. Come si fanno? Oggi vi proponiamo proprio la ricetta che arriva dal programma di TV2000 Quel che passa il convento. Nel programma, in onda la mattina alle 11, si preparano ricette molto semplici, con ingredienti che quasi certamente si trovano in casa. E in questo periodo di quarantena forzata, queste ricette sono perfette anche per chi non ama stare molto ai fornelli e non ha grande esperienza.

In questo periodo non vanno in onda i classici programmi dedicati al mondo della cucina che di solito vediamo in tv e allora siamo andati a caccia di nuove proposte che arrivano proprio dal programma in onda su Tv2000. Che ne dite?

ROSE DEL DESERTO: LA RICETTA DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO



Ingredienti:

130 gr Farina

80 gr Farina di mandorle

40 gr Fecola di patate

150 gr Zucchero

180 gr Burro (morbido)

2 Uova

350 gr Corn-flakes

1 bustina di Lievito per dolci

1 pizzico di Sale

Preparazione:

Mescolate il burro morbido con lo zucchero e un pizzico di sale fino ad ottenere un composto cremoso, aggiungete poi le uova ed infine farina, fecola di patate, farina di mandorle e lievito precedentemente setacciate. Mescolate con la frusta elettrica a bassa velocità, fin quando il composto risulta omogeneo.

Aggiungete 100 gr di Corn-flakes sbriciolati e amalgamate con un cucchiaio. Lasciate riposare per 30 minuti in frigorifero. Trascorso il tempo formate delle palline e passatele nei Corn-flakes rimasti. Cuocete i biscotti nel forno già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti (la cottura è completa quando i biscotti appaiono dorati).

Non ci resta che gustare questi buonissimi biscotti.

( fonte ricetta e foto pagina Fb Quel che passa il convento)