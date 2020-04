Da Linea Verde la ricetta di Bonci del lievito naturale

Un lievito naturale fatto con le mele, è la ricetta di Gabriele Bonci per Linea Verde. E’ un lievito madre che si prepara in tre giorni, è quindi veloce ma ricordiamo sempre che il lievito naturale va rinfrescato va quindi curato di continuo. Miele, un pezzo di mela, acqua e farina, non serve altro per ottenere in modo veloce il lievito naturale di Bonci suggerito nella puntata di Linea Verde. Possiamo poi preparare pane, pizze, focacce, torte rustiche e ogni altra golosità. Proviamo questa ricetta e poi le altre in cui aggiungere il lievito naturale. In questo periodo non tutti trovano facilmente il lievito di birra ma c’è anche chi suggerisce di provare per esempio pizza e focaccia senza lievito. Dalle ricette de La vita in diretta alle ricette di Fulvio Marino, tanti i consigli sul come impastare senza lievito.

LA RICETTA DI GABRIELE BONCI DEL LIEVITO NATURALE CON LE MELE – RICETTE LINEA VERDE

Ingredienti lievito naturale Bonci: 1/3 di una mela, acqua calda, 1 cucchiaio di miele, farina

Preparazione: laviamo bene la mea, ne usiamo solo 1/3 che tagliamo a dadini, mettiamo in una ciotola. Aggiungiamo il cucchiaio di miele e copriamo con l’acqua calda. Chiudiamo bene la ciotola con la pellicola, meglio ancora se abbiamo la ciotola con il coperchio. Lasciamo che fermenti per 2 giorni, non dobbiamo metterlo in frigo. Trascorsi i 2 giorni filtriamo e aggiungiamo all’acqua che recuperiamo della farina integrale nello stesso peso dell’acqua. Possiamo anche aggiungere la segale invece della farina integrale. Impastiamo e facciamo fermentare per 1 giorno intero, poi rinfreschiamo aggiungendo acqua e farina nello stesso peso del lievito naturale.

Per utilizzarlo tre ore prima dobbiamo rinfrescarlo, lavoreremo aggiungendo sempre acqua calda e farina integrale nello stesso peso del lievito. Quindi lasciamo lievitare 3 ore e aggiungiamo il lievito naturale che ci serve al nostro impasto di pane, pizza, focaccia.