La ricetta dei tomini ripieni di Cotto e Mangiato

Sono sempre facili e veloci le ricette Cotto e Mangiato proprio come la ricetta dei tomini ripieni con asparagi e pomodori. Pochissimi ingredienti e un piatto delizioso con questa la ricetta Cotto e Mangiato suggerita da Tessa Gelisio in questi giorni. Le dosi sono per un solo tomino, per una sola persona. Potremo preparare un antipasto davvero sfizioso, raffinato ma se non dobbiamo preparare un gran pranzo questi tomini farciti sono una golosa idea a cui possiamo abbinare un’insalata o altro e avere così un secondo piatto, un piatto unico. Asparagi, pomodori secchi, ottimi ingredienti e in più concediamoci i tomini. Quando il formaggio in forno inizia a sciogliersi il piatto e già pronto e possiamo servire subito. Ecco la ricetta Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio. Non perdete le altre ricette di Tessa per Cotto e Mangiato su Italia 1, in questo periodo dalla sua cucina a causa ovviamente dell’emergenza sanitaria.

LA RICETTA DEI TOMINI RIPIENI CON ASPARAGI E POMODORI SECCHI – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti tomini ripieni Cotto e Mangiato: 1 tomino, 1 asparago lessato, 1 pomodoro sott’olio, crema all’aceto balsamico q.b.

Preparazione tomini ripieni con asparagi e pomodori secchi sott’olio: le dosi sono per una persona. Tagliamo la parte superiore del tomino e con il coltello scaviamo il centro così otteniamo una sacca. Intanto, lessiamo in abbondante acqua salata qualche asparago, una volta cotti li scoliamo e li tagliamo a pezzetti. Tagliamo a pezzetti anche i pomodori secchi ammollati nell’olio.

Amalgamiamo i pomodorini e gli asparagi con la parte di tomini che aveva scavato e mettiamo nello spazio creato nel tomini. Disponiamo i tomini sulla teglia e ricopriamo con la parte superiore che avevamo tagliato. Mettiamo in forno a 180 gradi il tempo necessario per vedere che iniziano a sciogliersi. Serviamo i tomini con ripieni con un po’ di salsa all’aceto balsamico.