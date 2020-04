La ricetta Cotto e Mangiato lasagne con carciofi e salsicce

Sono tantissime le ricette Cotto e Mangiato da cui possiamo attingere per preparare pranzi e cene golosi ma sempre facili da realizzare. Proprio come questa ricetta delle lasagne con carciofi e salsicce, la ricetta in bianco che prevede la besciamella all’acqua. Tessa Gelisio suggerisce la ricetta delle lasagne in bianco con i carciofi che troviamo buonissimi in questo periodo. Le salsicce sono perfette da aggiungere così come l’immancabile mozzarella. E’ importantissima anche la cottura per avere il giusto mix di morbidezza con il formaggio che si scioglie ma anche la parte superiore ben croccante e golosa. Queste e altre ricette su Italia 1 ogni giorno con Tessa Gelisio. Ecco dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta per fare la lasagna con i carciofi e la salsiccia.

LASAGNE CARCIOFI E SALSICCE – RICETTE COTTO E MANGIATO

Ingredienti per le lasagne con carciofi e salsicce – Per le lasagne: 4 salsicce, 4 carciofi, mozzarella, parmigiano, olio di oliva, vino, aglio, sale, pepe – Per la besciamella: 4 cucchiai di olio di oliva, 4 cucchiai di farina, 350 ml di brodo, sale, pepe

Preparazione lasagne Cotto e Mangiato: puliamo i carciofi e li tagliamo molto sottili, saltiamo in padella con un po’ di olio di oliva e lo spicchio di aglio, saliamo e pepiamo, sfumiamo poi con il vino bianco.

Facciamo la besciamella con l’acqua, la farina e l’olio di oliva quindi leggera, facciamo addensare e allunghiamo poi con il brodo. Aggiungiamo al carciofi le salsicce che abbiamo sbriciolato e fatto rosolare, ovviamente senza la pelle.

Componiamo la lasagna nella pirofila e iniziamo dal primo strato di besciamella, aggiungiamo la pasta e i carciofi con la salsiccia, quindi la mozzarella asciutta e il formaggio grattugiato. Ripetiamo gli strati e poi mettiamo in forno a 200 gradi fino a cottura ultimata. Facciamo un po’ intiepidire e serviamo le porzioni di questa golosa lasagna.