La ricetta delle polpette di melanzane fritte da Quel che passa il convento

Non è estate senza melanzane e già dalle prossime settimane nei supermercati troveremo certamente delle buonissime melanzane. Che ne dite quindi di una ricetta che vede questo ingrediente protagonista? Come saprete in questi giorni i programmi di cucina in onda sono pochissimi e spesso ci si deve accontentare anche delle repliche. Su Tv2000 stiamo rivedendo delle buonissime ricette preparate nel programma Quel che passa il convento e oggi vogliamo proprio suggerirvi una ricetta vista nel programma del canale 28. Che ne dite delle polpette di melanzane? Sono una vera prelibatezza.

La speranza è quella di tornare a vedere presto in tv anche altre ricette! Perchè quando succederà vorrà dire che tutto questo inferno è forse finito.

LA RICETTA DELLE POLPETTE DI MELANZANE DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

Ingredienti:

2 Melanzane

Parmigiano grattugiato

Pangrattato

1 Uovo

Prezzemolo

Sale e Pepe

Olio per friggere

Preparazione: ecco i passaggi molto semplici da seguire per la preparazione di queste buonissime polpette di melanzane.

Cuocete a tocchetti due melanzane in padella con un po’ di sale coprendole con un coperchio.

A cottura ultimata, frullatele e mettetele in una ciotola. Condite con parmigiano, un uovo, pepe, pangrattato, prezzemolo. Amalgamate il tutto, poi formate le polpette, ripassatele nel pangrattato e friggetele in abbondante olio caldo. Buon appetito!

( fonte foto e ricetta pagina Fb Quel che passa il convento)

