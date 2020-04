Involtini di peperoni ripieni di formaggi, la ricetta Cotto e Mangiato

La ricetta degli involtini di peperoni con formaggi e acciuga, la ricetta di un contorno o di un secondo piatto di Tessa Gelisio per le ricette Cotto e Mangiato. E’ una delle nuove ricette Cotto e Mangiato, la ricetta fresca e golosa, è quasi tempo di peperoni e presto ne potremo preparare tanti in vari modi, questa è una ricetta davvero facile. Peperoni ripieni perfetti da consumare freddi, quindi possiamo prepararli con largo anticipo e metterli magari in frigo in attesa del pranzo o della cena. Togliamo la pelle ai peperoni così saranno più digeribili. Ecco la ricetta Cotto e mangiato del 22 aprile 2020 ma non perdete le altre ricette da Studio Aperto ogni giorno in cucina con Tessa Gelisio.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEGLI INVOLTINI DI PEPERONI CON FORMAGGI

Ingredienti per 7/8 involtini: 2 peperoni, 50 g di robiola di capra, 10 g di mascarpone, mix di erbette, sale grosso, acciughe, olio evo, sale, pepe

Preparazione per i peperoni ripieni di Cotto e Mangiato: laviamo i peperoni, tagliamo ottenendo le falde larghe, togliamo semi e filamenti e disponiamo con la buccia verso l’lato in una teglia foderata con la carta alluminio. Saliamo con il sale grosso e mettiamo in forno a 100 gradi per 30 minuti.

Intanto, prepariamo il ripieno e nella ciotola versiamo la robiola di capra, il mascarpone, un po’ di olio di oliva, sale fino, pepe, il mix di erbette come basilico, timo ed erba cipollina, mescoliamo bene il tutto.

Passiamo le acciughine sotto l’acqua corrente e facciamo asciugare su carta da cucina. Togliamo i peperoni dal forno e caldi li mettiamo nel sacchetto per 10 minuti, così toglieremo la pelle in modo semplice. Su ogni falda di peperone disponiamo un pezzettino di acciuga, il formaggio e arrotoliamo. Abbiamo i nostri involtini di peperoni freschi e golosi.