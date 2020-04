La crostata sapori antichi di Anna Moroni e Fulvio Marino, la ricetta perfetta

Una ricetta per crostata perfetta, è la ricetta della crostata di Anna Moroni e Fulvio Marino, un dolce fatto con la farina Sapori Antichi. Sappiamo bene quanto sia importante usare gli ingredienti giusti per ottenere un ottimo risultato ma anche per la nostra salute. Se date un’occhiata sul profilo Instagram di Fulvio Marino troverete tutti gli ingredienti giusti, i consigli per le farine migliori. Farro, segale, kamut ed enkir e la ricetta della crostata con la marmellata di Anna Moroni e Fulvio Marino è perfetta. E’ una delle ricette Instagram che in questo periodo ci stanno deliziando. Ancora una volta insieme Anna Moroni e Fulvio Marino per un dolce con pasta frolla e confettura da non perdere. Voi quale confettura preferite? Anna e Fulvio hanno scelto quella di fragole ma sarà buonissima anche quella di albicocche, quella di amarene e tanto altro.

LA RICETTA DELLA CROSTATA SAPORI ANTICHI DI FULVIO MARINO – RICETTE INSTAGRAM

Ingredienti: 1 uovo, 100 g di burro, 100 g di zucchero, 200 g di farina Sapori Antichi, un pizzico di sale, buccia di limone

Preparazione: prepariamo sul piano di lavoro la classica fontana di farina e al centro rompiamo l’uovo e uniamo lo zucchero. Impastiamo evitando di fare scaldare l’impasto e alla fine aggiungiamo il burro, il sale e la scorza di limone bio grattugiata. Completiamo il lavoro impastando velocemente. Avvolgiamo il panetto nella pellicola per alimenti e mettiamo in frigo per almeno 20 minuti.

Togliamo la frolla dal frigo e la stendiamo con il mattarello. Disponiamo la frolla nella tortiera che vogliamo. Farciamo con la confettura o la marmellata che abbiamo; Fulvio ha usato quella di fragole. Facciamo le classiche striscioline e decoriamo la crostata. Mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti per 20 minuti circa. Se avanza della pasta facciamo dei biscotti, Fulvio li ha fatti rondi e li ha spolverati con lo zucchero.