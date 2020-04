Da Quel che passa il convento ali di pollo marinate al forno: la ricetta

Cosa preparare di buono oggi? Siete a caccia di una ricetta per un secondo piatto a base di carne? Oggi una ricetta molto semplice vista nel programma Quel che passa il convento che sicuramente piacerà moltissimo a chi ama il pollo. Prepareremo infatti,con i consigli che arrivano dal programma di Tv2000, la buonissima ricetta delle ali di pollo marinate al forno. Iniziamo quindi a prendere appunti per capire come si prepara questa deliziosa ricetta.

RICETTE QUEL CHE PASSA IL CONVENTO: FACCIAMO ALI DI POLLO MARINATE

Ingredienti:

8/10 Ali di Pollo

1 cucchiaino di Senape in Grani

5 cucchiai di Olio Extravergine d’Oliva

1 cucchiaio di Sciroppo d’Acero

1 cucchiaino di Zucchero di Canna

Mezzo cucchiaino di Sale

1 macinata di Pepe

Preparazione: iniziamo la ricetta per portare in tavola queste deliziose alette di pollo!

Pulite le ali di pollo e mettetele in una ciotola capiente. A parte amalgamate tutti gli ingredienti della marinata e versateli nella ciotola sulle ali di pollo, in modo che tutte siano bagnate dal sugo, anche se non completamente coperte. Coprite e lasciate marinare in frigo per almeno un paio d’ore. Accendete il forno a 200 gradi, trasferite le ali di pollo in una teglia scolandole leggermente dalla marinata. Infornate e fatele rosolare per una decina di minuti. Versate sulle alette la marinata rimasta e proseguite la cottura per altri 10 minuti circa. Servitele con verdure arrosto come patate, carote, zucca o cipolle.

( fonte foto e ricetta pagina FB Quel che passa il convento)

Se siete a caccia di un’altra ricetta a base di pollo, non perdetevi questa deliziosa ricetta suggerita da Anna Moroni, eccola per voi