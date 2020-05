Cotto e Mangiato: la ricetta della frittata zucchine, patate e feta

Come sempre Tessa Gelisio suggerisce per le sue ricette Cotto e Mangiato preparazioni facili e veloci e questa volta c’è la frittata con zucchine, patate e feta da preparare. E’ la ricetta per fare una frittata cotta in forno, una frittata che magari possiamo anche cuocere in padella ma così sarà più leggera. E’ uno di quei piatti che si può gustare sia freddo che caldo, possiamo prepararlo anche in anticipo; può essere una delle ricette Cotto e Mangiato ottima come secondo piatto, come antipasto se tagliata a dadini. Ci sembra già di sentire il profumino, ecco quindi la ricetta della frittata con le zucchine e patate e aggiunta di feta sbriciolata e a domani con una nuova ricetta Cotto e Mangiato come sempre su Italia 1.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA FRITTATA ZUCCHINE PATATE E FETA

Ingredienti per la frittata al forno Cotto e Mangiato: 5 uova,250 g di zucchine, 150 g di patate, 100 g di feta, 1 spicchio di aglio, mix di erbette e olio di oliva

Preparazione: laviamo le zucchine, le tagliamo a fette tutte uguali; tagliamo le patate a dadini. In due padella facciamo rosolare nell’olio di oliva con l’aglio, quindi le cuociamo separate le patate e le zucchine, saliamo entrambe e portiamo a cottura. Una volte cotte le zucchine aggiungiamo il mix di erbette come timo, basilico e rosmarino.

In una ciotola sbattiamo le uova e uniamo la feta sbriciolata, quindi uniamo le verdure ormai cotte e intiepidite. Amalgamiamo bene il tutto e versiamo nella teglia foderata con la carta forno. Facciamo cuocere in forno a 200 gradi per 20 – 25 minuti. Ovvio che possiamo anche cuocere in padella questa frittata ma al forno sarà più leggera con una cottura migliore per questa ricetta di Cotto e Mangiato. non perdete le altre nuove ricette di Tessa Gelisio.