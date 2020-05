La ricetta semplicissima della cheesecake alle fragole vista in tv

In questi giorni i classici programmi di cucina che di solito vedevamo, da La prova del cuoco a Ricette all’Italiana, si sono presi una pausa. E abbiamo quindi cercato in tv tra repliche e nuove idee, delle ricette da suggerirvi. Abbiamo quindi iniziato a seguire con molta passione un programma in onda su Tv2000, Quel che passa il convento, che propone delle ricette davvero molto semplici per i suoi telespettatori. Oggi vi parliamo della ricetta della cheesecake alle fragole. La ricetta è stata preparata in una puntata, pensate un poco, del 2014. Ma in questi giorni le repliche l’hanno riportata in auge! Vediamo quindi come si prepara questa cheesecake vista in tv? Ecco la ricetta, visto che le fragole sono il frutto di queste settimane, perchè non prepararla?

LA RICETTA DELLA CHEESECAKE ALLE FRAGOLE VISTA IN TV

Come tutte le basi per la cheesecake, iniziamo dai biscotti. Li tritiamo per bene e intanto facciamo fondere il nostro burro. Li mescoliamo insieme e prepariamo la base del nostro dolce.

In una terrina a parte sbattete con un frullatore il latte condensato versato un po’ alla volta insieme al formaggio Philadelphia aggiungendo un po’ alla volta il succo dei due limoni. Sbattete finché diventa una crema consistente.

Dopo aver amalgamato il burro con i biscotti, metteteli in una tortiera bassa che abbia un diametro massimo di 26 cm, per formare la base e mettetela in forno preriscaldato a 200° C per 10 minuti. Trascorsi i dieci minuti estraete la tortiera e lasciate raffreddare.

Quando sarà fredda coprite la base di biscotti con la crema di formaggio frullata e mettete il tutto in frigo per una ventina di minuti.

Tagliamo a questo punto le fragole a pezzetti e le mescoliamo con un po’ di zucchero di canna. Copriamo quindi la nostra cheesecake con le fragole, e serviamo. Il dolce è pronto!

