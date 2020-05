Ricette Cotto e Mangiato, facciamo la torta di verdure e formaggi

Dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta della torta di verdure e formaggi di Tessa Gelisio. E’ il gustoso secondo piatto suggerito in questo giorni dalla cucina della dolce conduttrice. Come sempre non mancano ogni giorno le nuove ricette Cotto e Mangiato e questa volta vi suggeriamo di provare la torta salata con le verdure e il formaggio. Tessa ha usato la fontina ma possiamo usare anche un altro formaggio simile. un bel po’ di besciamella, il pane grattugiato, il formaggio grattugiato e le verdure saranno davvero molto golose. Con questa ricetta Cotto e Mangiato di certo tutti mangeranno le verdure. Non perdete i consigli della Gelisio nella sua rubrica per Studio Aperto su Italia 1, dalle ricette Cotto e Mangiato per i primi piatti alle ricette dei dolci.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA TORTA VERDURE E FORMAGGI

Ingredienti: 400 g di bietole, erbette, coste, spinaci, 300 g di formaggio fontina o simile, 10 g di formaggio grattugiato, olio di oliva e sale

Per la copertura: pane grattugiato, formaggio grattugiato – Per la besciamella: 50 g di burro, 20 g di farina, 200 g di latte, 20 g di formaggio grattugiato

Preparazione: tagliuzziamo le verdure e le facciamo cuocere, le lessiamo. Passiamo alla besciamella: sciogliamo i 50 g di burro, aggiungiamo i 20 g di farina, mescoliamo e facciamo andare per un po’ sempre mescolando, uniamo il latte caldo, saliamo, mescoliamo sempre e quando è ben densa uniamo il formaggio grattugiato, teniamo da parte.

Passiamo le verdure ben scolate in padella con olio e l’aglio. Tagliamo a fette sottili la fontina o altro formaggio simile. Versiamo un terzo della besciamella nella pirofila e aggiungiamo le fette di formaggio quindi le verdure, formaggio grattugiato, ancora fette di formaggio, completiamo con la besciamella, formaggio grattugiato e pane grattugiato. Mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti.

Ricette Cotto e Mangiato, facciamo la torta di verdure e formaggi ultima modifica: da