Facciamo le patate hasselback, la ricetta di oggi di Cotto e Mangiato

Da non perdete la ricetta delle patate Cotto e Mangiato di oggi 6 maggio 2020, sono le patate hasselback, cotte in forno, facili da fare e anche golose. Dalle ricette Cotto e Mangiato un’altra idea di tessa Gelisio che ogni girono dalla cucina di casa sua non perde l’occasione per mostrarci un piatto semplice ma perfetto per tutta la famiglia. A tutti piacciono le patate ma che noi farle sempre allo stesso modo, con la ricetta di oggi di Cotto e Mangiato invece impariamo a cucinarle in modo diverso. taglio a fisarmonica e le insaporiamo con olio, sale e le erbette aromatiche ma è il formaggio a dare tanto gusto. Ecco la ricetta per fare le patate come quello di Cotto e Mangiato. Non perdete le altre ricette in tv ma soprattutto le nuove ricette di Tessa Gelisio su Italia 1 per Studio Aperto.

RICETTE COTTO E MANGIATO – PATATE AL FORNO CON FORMAGGIO

Ingredienti patate Cotto e Mangiato – per 4 persone: 4 patate, 40 g di pecorino grattugiato, erbette trotate, 100 g di gorgonzola, pane grattugiato e olio di oliva extravergine

Preparazione: abbiamo bisogno degli spiedini che infilziamo nella parte inferiore della patata già ben lavata. Con un coltello incidiamo verticalmente la patata in più punti, facciamo delle fette per avere l’effetto fisarmonica, quindi il coltello si ferma all’altezza del bastoncino. Abbiamo così delle piccole tasche. Laviamo ancora le patate.

Facciamo un mix di olio e sale e spennelliamo le patate che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Facciamo un altro mix con il pecorino grattugiato e le erbette secche, tipo salvia, rosmarino e timo; con questo farciamo i tagli delle patate. Compeltiamo con il pane grattugiato e olio di oliva.

Adesso mettiamo in forno a 220 gradi per 40 minuti circa. Togliamo dal forno e aggiungiamo dei dadini di gorgonzola, mettiamo di nuovo in forno per altri 10 minuti.