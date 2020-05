Ricette Detto Fatto, la torta rustica di Matteo Poggi con broccoli e formaggio

Dalle ricette Detto Fatto la ricetta di oggi 15 maggio 2020, la ricetta di Matteo Poggi della torta rustica, una torta che promette mangeranno anche i bambini. La ricetta di oggi di Detto Fatto è a base di broccoli e formaggio con l’aggiunta di speck e un guscio di pasta sfoglia. Come sempre le ricette di Matteo Poggi per Detto Fatto sono semplici e golose, ammette però che aggiunge la panna che non è molto salutare ma in questo caso fa una eccezione. Seguiamo nel dettaglio i passaggi della ricetta di oggi di Detto Fatto, una torta rustica con i broccoli ma i broccoli li troviamo in inverno, a meno che li compriamo surgelati. Se non abbiamo i broccoli o in famiglia non piacciono a nessuno possiamo sostituirli con altra verdura.

DETTO FATTO – LA RICETTA DI MATTEO POGGI DELLA TORTA RUSTICA CON I BROCCOLI

Ingredienti per la torta rustica con i broccoli: 1 foglio di pasta sfoglia, 300 g di formaggio spalmabile, 125 ml di panna da montare, 125 g di parmigiano reggiano grattugiato, 100 g di speck, 4 uova, 2 broccoli verdi, aglio q.b., olio di oliva

Preparazione: lessiamo i broccoli puliti in acqua salata e se vogliamo aggiungiamo un cucchiaino di aceto. Scoliamo i broccoli e li saltiamo in padella con olio e aglio.

Abbiamo la pasta sfoglia già pronta e la stendiamo, foderiamo una tortiera bassa. Versiamo i broccoli insaporiti nel guscio di pasta sfoglia e spargiamo sul fondo. Tagliamo lo speck a striscioline e disponiamo su broccoli.

In una ciotola mescoliamo il formaggio spalmabile con la panna, uniamo le uova e il parmigiano grattugiato, mescoliamo bene e versiamo il tutto coprendo tutta la torta. Saliamo e pepiamo e mettiamo in forno per 50 minuti a 180 gradi. Impiattiamo la torta rustica e serviamo a fette dopo averla fatta intiepidire ma sarà buonissima anche fredda.