A Ricette all’italiana Anna Moroni insegna a fare i panini in casa, la ricetta semplice

Prima lezione oggi per Anna Moroni o meglio per Annalisa Mandolini che a Ricette all’italiana ha preparato i panini fatti in casa. Di certo Anna Moroni ha fatto un impasto migliore ma Annalisa ha mostrato tutti gli errori che si devono evitare. Farina, lievito, latte, acqua, olio e sale, un tuorlo per spennellare la superficie e poi tutto in forno ma dopo una doppia lievitazione. Non perdete questa ricetta di Anna Moroni dei panini fatti in casa ma anche le prossime ricette all’italiana. Farciamo ovviamente i panini come vogliamo, con porchetta o altro.

RICETTE ALL’ITALIANA CON ANNA MORONI – LA RICETTA DEI PANINI FATTI IN CASA

Ingredienti panini fatti in casa: 250 g di farina, 10 g di lievito secco, 50 g di latte, 100 g di acqua, 2 cucchiai di olio e 4 g di sale – 1 tuorlo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito, mescoliamo e aggiungiamo il latte, aggiungiamo acqua e olio che abbiamo già mescolato insieme. Mescoliamo il tutto con la forchetta o un cucchiaio. Versiamo un po’ di farina sul piano di lavoro, versiamo l’impasto e aggiungiamo il sale, in questo caso Anna Moroni aggiunge quello spray ma volendo possiamo aggiungere quello fino anche un po’ prima. Tiriamo e pieghiamo più volte l’impasto fino a quando raggiunge la giusta consistenza, non deve essere troppo molle ma nemmeno duro. Versiamo nella ciotola pulita con un po’ di farina o un po’ di olio, copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare 1 ora minimo a temperatura ambiente.

Abbiamo l’impasto raddoppiato che dividiamo in panetti di 100 grammi, facciamo delle palline aiutandoci on un pochino di farina e disponiamo nella teglia, se abbiamo quello all’olio di Anna Moroni non serve la carta forno altrimenti la mettiamo.

Spennelliamo con il tuorlo d’uovo e facciamo lievitare ancora, devono raddoppiare il volume. Mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti statico.