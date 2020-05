Da Detto Fatto le tortine alla frutta con una crema facilissima

Per la prima volta bella cucina di Detto Fatto il re della sfoglia non prepara un primo piatto ma un goloso dolce. Dalla puntata di Detto Fatto del 19 maggio 2020 arriva la ricetta delle tortine di frutta con i suggerimenti di nonna Trulla! A preparare le tortine alla frutta con una crema facilissima è stato Beniamino Baleotti. Per una volta non si impasta la sfoglia ma si cucina un dolce davvero molto buono.

Mettiamoci all’opera per vedere come si preparano queste buonissime tortine alla frutta.

LA RICETTA DELLE TORTINE ALLA FRUTTA DA DETTO FATTO

Per la preparazione di queste tortine alla frutta faremo una pasta frolla molto semplice e poi una ottima crema al limone

Pasta frolla : 300 g farina 00, 130 g zucchero, 130 g burro, 2 uova, 1 limone, un cucchiaino di lievito per dolci, sale

: 300 g farina 00, 130 g zucchero, 130 g burro, 2 uova, 1 limone, un cucchiaino di lievito per dolci, sale Crema al limone : 300 ml acqua fredda, 300 g zucchero, 130 g succo di limone, 60 g amido di mais, 50 g burro, 3 uova, 2 limoni

: 300 ml acqua fredda, 300 g zucchero, 130 g succo di limone, 60 g amido di mais, 50 g burro, 3 uova, 2 limoni 500 ml panna da montare, 150 g lamponi, 150 g fragole, 150 g mirtilli, 50 g nocciole, 30 g cocco rapè (grattugiato)

Iniziamo la ricetta delle nostre tortine alla frutta. Facciamo la classica pasta frolla con gli ingredienti che abbiamo riportato su. Una volta ottenuto il panetto lo dividiamo in due parti. Una parte deve essere 1/3 e l’altra 2/3 circa. Tiriamo il panetto che non deve essere troppo sottile, ricordiamoci che saranno delle tortine alla crema quindi devono reggere il peso della crema. Prendiamo le formine ( quelle che usiamo di solito per le crostatine) e diamo la forma alla frolla. Inseriamo i dischi di frolla all’interno delle tegliette imburrate ed infarinate.

E adesso passiamo alla preparazione della crema al limone.

Mettiamo in una pentola tutti gli ingredienti indicati, tranne le uova, per la preparazione della crema. Attendiamo che il composto si addensi, lasciando andare a fiamma lenta. Quando la crema si sarà addensata per bene, lasciamo cuocere per un altro minuto e poi possiamo spegnere il fuoco. Lasciamo raffreddare. A questo punto uniamo le uova ( si cuoceranno in forno). Riprendiamo i dischi di frolla ( non dobbiamo cuocerli prima). Versiamo la crema sui dischi.

Con il panetto della frolla piccolo che ci è avanzato, facciamo delle formine per le decorazioni delle nostre tortine. Mettiamo in forno per una mezz’ora circa a 170 gradi. Montiamo la panna montata e decoriamo con frutta a piacere le nostre tortine alla frutta con la crema di limone!