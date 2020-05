Torta salata golosona la ricetta di Cotto e Mangiato

Un’ottima ricetta da Cotto e Mangiato oggi 21 maggio 2020 ed è la ricetta della torta salata golosona, una torta rustica di pasta sfoglia con il ripieno di funghi e patate. E’ una delle ricette Cotto e Mangiato da provare subito, veloce da fare ma soprattutto potete preparare questa torta di patate e funghi con largo anticipo e poi gustarle a fette o a quadrotti, basta solo riscaldarla, sarà buonissima leggermente tiepida. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato che Tessa Gelisio suggerisce ogni giorno nello spazio di Studio Aperto sono semplici da eseguire. Ecco come preparare la torta salata patate e funghi di oggi.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEL 21 MAGGIO 2020: TORTA SALATA GOLOSONA

Ingredienti: 1 pasta sfoglia, 90 g di tomino, 200 g di patate a dadini, 300 g di funghi a fettine, 100 g di cipolla tritata, 130 g di panna, 2 uova, 30 g di formaggio grattugiato, sale e olio di oliva

Preparazione: laviamo le patate e le peliamo, tagliamo a dadini piccoli, così cuociono subito. In padella versiamo un po’ di olio d’oliva e aggiungiamo la cipolla tritata, facciamo rosolare e appena appassisce aggiungiamo le patate, il sale, cuociamo a fuoco medio. Se è necessario aggiungiamo un pochino di acqua.

In un’altra padella scaldiamo un po’ di olio, aggiungiamo l’aglio e poi i funghi tagliati a fettine, facciamo cuocere e saliamo solo alla fine. Uniamo i due composti versandoli in una ciotola, mescoliamo e uniamo il formaggio tipo tomino che abbiamo tagliano a pezzetti in modo grossolano, aggiungiamo 2 uova intere, il formaggio grattugiato e la panna. Mescoliamo bene il tutto.

Foderiamo la teglia con la carta forno e la pasta sfoglia. Preferiamo magari una teglia con cerniera. Versiamo il ripieno di patate e funghi nel guscio di pasta sfoglia, chiudiamo bene i bordi. Mettiamo in forno a 200 gradi per 25 – 30 minuti. Ottima leggermente tiepida.