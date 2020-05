Lo sformato di patate e finocchiona di Anna Moroni, Ricette all’italiana

La ricetta dello sformato di patate e finocchiona è la torta rustica di Anna Moroni di oggi 26 maggio 2020 per Ricette all’italiana. E’ una delle ricette delle lezioni di cucina di Annabruna che appare un po’ preoccupata sotto l’occhio attento di Anna Moroni. La maestra in cucina è infatti attenta a ogni movimento della sua allieva. La ricetta dello sformato di patate con salame e bietola è un’ottima idea per una cena golosa o un pranzo veloce. Prepariamo con Ricette all’italiana le patate lessate, le coste di bietole e in pochi passaggi sarà tutto pronto. Uno sformato di patate che ricorda il gateau di patate. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di Anna Moroni, le ricette che possiamo seguire tutti i giorni dal lunedì al sanato su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA 26 MAGGIO 2020 – LA RICETTA DI ANNA MORONI DELLO SFORMATO DI PATATE E FINOCCHIONA

Ingredienti: 500 g di coste di bietola, 400 g di patate lesse, 100 g di finocchiona, 4 uova, 80 g di burro, 100 g di formaggio grattugiato, 1 cucchiaio di farina, 200 ml di panna fresca, noce moscata

Preparazione: abbiamo già le coste di bietola lessate e strizzate, tagliate a pezzi. Rompiamo 2 uova e aggiungiamo nella ciotola, aggiungiamo la panna fresca, sale, pepe e mescoliamo bene il tutto. Scaldiamo la padella e versiamo il composto con le bietole, lo dobbiamo fare un po’ rapprendere.

Laviamo le patate, le mettiamo nella pentola con abbondante acqua salata, facciamo lessare. Anna consiglia di non pelare le patate prima di lessarle perché altrimenti si riempiono di acqua. Peliamo le patate lessate, schiacciamo e versiamo in una ciotola, aggiungiamo le due uova che abbiamo già un po’ sbattuto a parte. Al composto con le patate aggiungiamo anche il burro ammorbidito che si sciogliere amalgamando con le patate ancora tiepide. Mescoliamo e aggiungiamo pepe, nove moscata, sale e parmigiano grattugiato, amalgamiamo benissimo.

Prendiamo una teglia che imburriamo e versiamo tutto il composto di patate. Versiamo sopra tutto il composto di bietola. Livelliamo e mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti.