La ricetta della pizza cannolo di Ciro da Ricette all’italiana

Incredibile la ricetta della pizza cannolo di Ciro da Ricette all’italiana oggi 30 maggio 2020. Non è una ricetta di Anna Moroni ma la maestra in cucina osserva il bravissimo Ciro mentre prepara cannolo e ripieno. Annabruna è pronta per la sua lezione di cucina e noi scopriamo questa ricetta unica, cannoli rustici ma con un ripieno che fa ricordare il classico dolce siciliano. Cannoli che diventano una pizza fritta e il ripieno salato che è una vera meraviglia. Non perdete questa e le altre Ricette all’italiana di Anna Moroni ma questa volta è Ciro a mostrarci una golosissima idea, una ricetta che è molto diversa dalla pizza fritta ma è da provare.

LA PIZZA CANNOLO DI CIRO DA RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI

Ingredienti pizza cannolo – Per l’impasto: 500 g di farina 0, 330 g di acqua, 50 g di lievito madre essiccato, 15 g di sale, 15 g di olio evo, 5 g di zucchero

Per il condimento: 200 g di ricotta fresca, 180 g di mascarpone, 50 g di crema di pistacchio, 200 g di mortadella, granella di pistacchio, sale, fili di erba cipollina

Preparazione: nella ciotola versiamo il lievito madre essiccato e aggiungiamo un po’ di acqua, mescoliamo e poi versiamo il tutto nella farina, mescoliamo e aggiungiamo il resto dell’acqua un po’ alla volta, lo zucchero, impastiamo e aspettiamo 5 minuti e poi aggiungiamo il sale. Impastiamo con le mani. Ciro consiglia di usare l’acqua fredda. Versiamo l’impasto sul piano di lavoro e lavoriamo ancora, mettiamo poi nella ciotola pulita e copriamo. Facciamo una lievitazione di sei ore.

Amalgamiamo la ricotta con la crema di pistacchio, aggiungiamo poi anche sale, pepe, mascarpone, amalgamiamo bene.

Stendiamo l’impasto poco più di mezzo centimetro, meglio se usiamo il mattarello. Ritagliamo tanti cerchi con il coppapasta, li allarghiamo un po’ con le mani, li friggiamo. Farciamo i dischetti in olio bollente con il ripieno, le fette di mortadella, chiudiamo con i fili di erba cipollina. Completiamo ai lati del cannolo con la granella di pistacchio.