Il ragù alla bolognese di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Nella puntata di Ricette all’italiana di oggi 1 giugno 2020 Anna Moroni ha mostrato la ricetta del ragù alla bolognese, il suo ragù alla bolognese quindi niente critiche per la maestra in cucina, questo è il suo ragù, l’ha ripetuto più volte. Un segreto dietro l’altro Anna Moroni spiega al pubblico di Ricette all’italiana e ad Annalisa Mandolini come si prepara un ragù alla bolognese perfetto. La carne va macinata solo una volta; aggiungiamo il concentrato di pomodoro, anche perché fa bene; saliamo solo alla fine il ragù ma senza esagerare; facciamo cuocere il ragù due ore. Anna Moroni aggiunge alla sua ricetta del ragù alla bolognese anche il latte. Non perdiamo questa che è una delle ricette di Anna Moroni per Rete 4 più golose.

LA RICETTA DI ANNA MORONI DEL SUO RAGU’ ALLA BOLOGNESE – RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti: 300 g di macinato di manzo, 1 fetta di pancetta, sedano, carota, cipolla, un mazzetto aromatico, mezzo bicchiere di vino rosso, 20 g di funghi secchi, mezzo bicchiere di latte, 500 g di passata di pomodoro e 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Preparazione: iniziamo dal soffritto, tagliamo sedano, carota e cipolla a dadini. Anna Moroni inizia ad Annalisa come si tagliano per non farsi male. Mettiamo la pentola sul fuoco e versiamo un po’ di olio, aggiungiamo il guanciale o la pancetta a dadini, facciamo rosolare un pochino e poi aggiungiamo il trito per il soffritto, facciamo andare.

I funghi secchi li abbiamo già fatti rinvenire nell’acqua, li strizziamo e tagliamo a pezzetti col coltello, aggiungiamo in pentola. Aggiungiamo nella pentola anche la carne macinata, mescoliamo e facciamo andare, poi sfumiamo con il vino rosso con la fiamma alta. Prepariamo un mazzetto con salvia e alloro, magari anche rosmarino e aggiungiamo in pentola. Dopo un po’ aggiungiamo la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro, mescoliamo e solo adesso saliamo un pochino. Facciamo cuocere due ore e assaggiamo se è perfetto di sale. Togliamo il mazzetto di erbe aromatiche. Aggiungiamo il latte, mescoliamo e facciamo andare qualche altro minuto. Scoliamo la pasta direttamente nella ciotola, aggiungiamo il ragù e mescoliamo. Condiamo le nostre tagliatelle e completiamo con altro ragù.