Ricette all’italiana, il coniglio alla cacciatora di Anna Moroni

La ricetta di Anna Moroni del coniglio alla cacciatora è il secondo piatto di oggi 2 giugno 2020 di Ricette all’italiana, uno dei cavalli di battaglia della maestra in cucina. La Moroni preferisce fare sempre cotture separate, infatti anche in questo caso cuoce in una padella il coniglio e in un’altra i funghi. Sarebbe delizioso completare la ricetta servendo il coniglio con la crescia ma delle fette di pane andranno ugualmente bene. Come sempre le ricette di Anna Moroni per Ricette all’italiana sono perfette, semplici e veloci da realizzare. Ecco come si prepara il coniglio alla cacciatora a modo mio, quello di Anna Moroni e Ricette all’italiana.

RICETTE ANNA MORONI – LA RICETTA DEL CONIGLIO ALLA CACCIATORA

Ingredienti per 4 persone: 1 coniglio a pezzi, 1 fetta di pancetta affumicata, burro, 200 g di funghi champignon, aglio, trito di erbe aromatiche, 2 scalogni, 1 bicchiere di vino bianco, 100 g di passata di pomodoro, sale, pepe e olio di oliva q.b.

Preparazione: il coniglio lo dobbiamo mettere a bagno in acqua e aceto per almeno 2 o 3 ore. Scoliamo il liquido e mettiamo il coniglio in una padella ben calda senza aggiungere altro. Dobbiamo buttare l’acqua che tira fuori il coniglio. Tolta l’acqua nella padella con il consiglio mettiamo il burro, l’aglio, l’olio, mentre tutto è sul fuoco aggiungiamo anche lo scalogno a fette. Uniamo anche parte della pancetta affumicata a dadini, saliamo. Se necessario aggiungiamo altro olio, sfumiamo con il vino e solo dopo abbassiamo la fiamma e proseguiamo la cottura. Aggiungiamo il trito di erbe.

Tagliamo i funghi champignon a fette e facciamo saltare in un’altra padella con un po’ di olio, saliamo subito e aggiungiamo il trito di erbe. Cotti i funghi li aggiungiamo al coniglio, facciamo insaporire, uniamo il peperoncino e aggiungiamo anche un pochino di farina per fare addensare il sugo. Mescoliamo e dopo un po’ aggiungiamo anche la passata di pomodoro.