Natale Giunta e la ricetta palermitana dell’insalata di mare

Tre cotture diverse per la ricetta dell’insalata di mare di Natale Giunta vista a La prova del cuoco oggi 3 giugno 2020, cuociamo prima il polpo per 30 minuti poi per 10 minuti calamaro e seppia e infine i gamberi rossi, cottura velocissima con soli 2 minuti. Il piatto di Natale Giunta è già quasi pronto, un’insalata di mare alla palermitana per le nuove ricette La prova del cuoco. Lo chef siciliano cucina in collegamento e sempre con il sorriso. Sedano, olive verdi, una grattugiata di limone bio e non solo il succo e l’insalata di mare sarà pronta per il pranzo o la cena di tutta la famiglia. Non perdete le altre ricette in tv, le altre ricette La prova del cuoco e non solo.

RICETTE NATALE GIUNTA PER LA PROVA DEL CUOCO – INSALATA DI MARE POLPO CALAMRO E GAMBERI

Ingredienti per l’insalata di mare La prova del cuoco: 800 g di polpo, 1 calamaro, 1 seppia, 4 gamberi rossi, succo di 1 limone, 1 cipolla, scorza di limone grattugiata, sale, pepe, olio evo, olive verdi e sedano

Preparazione: puliamo il polpo e lo lessiamo per 30 minuti in acqua. Invece il calamaro e la seppia li lessiamo solo per 10 minuti; i gamberi solo per 2 minuti. Una volta cotto tutto tagliamo ogni cosa a listarelle. Aggiungiamo al pesce anche il sedano e la cipolla, sempre ben tagliati. Tagliamo anche le olive denocciolate e aggiungiamo al resto.

Condiamo l’insalata di mare con olio di oliva, sale, pepe, succo di limone e completiamo con la scorza di limone grattugiata. Quindi Natale Giunta non mette solo il succo di limone nella sua insalata di mare alla palermitana ma aggiunge anche la scorza di limone grattugiata. Un aroma intenso su un bel piatto di pesce. Una cena perfetta o un pranzo perfetto, a voi la scelta. Buon appetito a tutti.