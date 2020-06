Tarte tatin da Detto Fatto: una ricetta di Simone Finetti

Un buonissimo dolce con i suggerimenti di nonna Trulla oggi a Detto Fatto! Nella puntata del 3 giugno 2020 si prepara un’ottima torta. Oggi infatti abbiamo visto la ricetta della tarte tatin. Che ne dite? Una ricetta facilissima con la pasta brisee e poi con una golosa farcia alla mela e alla cannella. Un dolce molto semplice ma davvero buonissimo che di solito piace sia ai grandi che ai piccini! Vediamo come si prepara questa buonissima tarte tatin.

DA DETTO FATTO LA RICETTA DELLA TARTE TATIN

Ecco gli ingredienti che ci servono per la preparazione di questa torta

Brisèe : 300 g farina 00, 150 g burro, 90 ml acqua, sale

: 300 g farina 00, 150 g burro, 90 ml acqua, sale Farcitura: 6 mele golden, 200 g zucchero, 75 g burro, cannella in polvere, 1 limone

Iniziamo con la preparazione della pasta brisée. Mettiamo insieme in planetaria tutti gli ingredienti per ottenere poi un bel panetto. A questo punto facciamo riposare il panetto per una trentina di minuti. Mettiamo in frigo. Poi passiamo alle mele. Le tagliamo e le facciamo ammorbidire in acqua e limone in modo che non diventino nere. Passiamo al caramello: mettiamo insieme zucchero e un pizzico di sale e dell’acqua. Dobbiamo aggiungere il sale in modo che il caramello non si solidifichi.

Prendiamo la teglia che useremo per la nostra tarte tatin e la imburriamo. Disponiamo le mele a raggiera e spolverizziamo con la cannella. Stendiamo la sfoglia e la adagiamo sulle mele. Bucherelliamo la sfoglia e lasciamo cuocere in forno per una trentina di minuti a 180 gradi. Una volta terminata la cottura lasciamo raffreddare e poi capovolgiamo. Impiattiamo e se ci va accompagniamo con del gelato alla vaniglia!

