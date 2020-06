Le cotolette alla siciliana con peperoni di Anna Moroni, Ricette all’italiana di oggi

Cotolette alla siciliana con peperoni in agrodolce è la prima ricetta di Anna Moroni di oggi 4 giugno 2020 per Ricette all’italiana. Un secondo piatto con contorno ma che diventa un piatto unico in estate, non aggiungiamo altro. Anna Moroni però aggiunge tanti preziosi consigli nella sua cucina di Rete 4 e per Ricette all’italiana consiglia la cottura delle cotolette siciliane sia fritta che sulla griglia. I peperoni in agrodolce sono una vera bontà, si preparano in modo molto semplice. Alla fine avremo un piatto preparato in poco tempo, basta solo mettere un po’ prima la carne di vitella a marinare nell’aceto di vino rosso. Non perdete le altre ricette di Anna Moroni su Rete 4.

LA RICETTA DELLE COTOLETTE ALLA SICILIANA CON PEPERONI IN AGRODOLCE DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti: 500 g di fettine di vitella, 2 uova, 30 g di pecorino grattugiato, pane grattugiato e mollica di pane, farina, origano, prezzemolo, aglio e aceto di vino rosso

Per i peperoni in agrodolce: 250 g di peperoni, sale, olio

Preparazione: facciamo marinare le fettine di vitella in un po’ di aceto di vino rosso. In un’altra ciotola versiamo un po’ di pane grattugiato e la mollica di pane ben sbriciolata, aggiungiamo il pecorino grattugiato, l’aglio tritato o schiacciato. Anna usa l’aglio in spray. Aggiungiamo anche il trito di erbe, il prezzemolo che abbiamo già lavato, asciugato e tritato al coltello, il pepe e amalgamiamo bene il tutto.

In un’altra ciotola rompiamo le uova, sale, pepe, sbattiamo. Passiamo le fettine sgocciolate prima nella farina e poi le passiamo nell’uovo e alla fine le passiamo nel composto con il pane grattugiato. Battiamo bene le fettine quando impaniamo per fare bene attaccare il tutto.

Versiamo un po’ di olio di oliva in padella e scaldiamo bene, cuociamo le fettine di carne. Deve essere una cottura veloce altrimenti la carne diventa dura, quindi Anna Moroni suggerisce di non cuocere troppo fettine tutte insieme. Se utilizziamo la griglia per la cottura quindi niente fritto dobbiamo scegliere le fette di carne più spesse. Mettiamo le fettine nel piatto e saliamo.

Saltiamo i peperoni tagliati a striscioline in padella con l’olio e l’aglio, saliamo, aggiungiamo l’aceto rosso e lo zucchero, facciamo andare ancora un po’ e possiamo servire le cotolette con i peperoni.