Facciamo lo stracotto di manzo di Anna Moroni: Ricette all’italiana

La ricetta del brasato, lo stracotto di manzo di Anna Moroni per le Ricette all’italiana di oggi 5 giugno 2020. E’ un secondo piatto perfetto quando fa un po’ più freddo ma è una delle ricette base che non può mancare nella cucina di Anna Moroni per Ricette all’italiana. Il consiglio è quello di comprare la carne tipo cappello del prete. Come contorno per lo stracotto di manzo Anna Moroni oggi ha proposto le carote. Dopo le frittelle alle erbe aromatiche possiamo preparare il brasato e avremo un pranzo completo, aggiungere anche un primo piatto sarebbe davvero troppo, a meno che dobbiamo preparare un pranzo con tanti ospiti. Ecco dalle nuove Ricette all’italiana lo stracotto di Anna Moroni.

LA RICETTA DELLO STRACOTTO DI MANZO DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA OGGI 5 GIUGNO 2020

Ingredienti: 1 kg di carne di manzo (tipo cappello del prete), 1 cipolla, 1 carota, 100 g di prosciutto crudo, 1 foglia di alloro, estratto naturale di rosmarino o rosmarino, 1 l di vino rosso, 30 g di burro, mezzo bicchiere di cognac – Inoltre, carote, burro e prezzemolo

Preparazione: nel tegame facciamo sciogliere il burro e aggiungiamo il pezzo di carne intero. La pentola deve essere grande più o meno quanto il pezzo di carne. Tagliamo la fetta di prosciutto crudo a pezzettoni grossi e mettiamo nella pentola con la carne, non giriamo con la forchetta ma sempre con il cucchiaio di legno. Facciamo sigillare la carne su tutti i lati, la giriamo più volte. Aggiungiamo rosmarino e alloro. Aggiungiamo anche la cipolla tagliata in quattro pezzi o anche un meno se la cipolla è troppo grande. Se abbiamo il rosmarino spray lo aggiungiamo dopo che la cipolla si è appassita. Aggiungiamo anche la carota pulita e tagliata a pezzi grossi. Facciamo andare un pochino e aggiungiamo un po’ di vino rosso, la metà. Saliamo. Aggiungiamo il resto solo quando il vino messo si è asciugato. Facciamo cuocere coperto per circa 3 ore.

Come contorno possiamo aggiungere tante cose e Anna Moroni oggi propone le carote. Prendiamo le carote, le peliamo e tagliamo a bastoncini. Mettiamo in padella dopo avere sciolto un po’ di burro, aggiungiamo il trito di prezzemolo e facciamo cuocere. Tagliamo a fette lo stracotto e aggiungiamo le carote, serviamo col sughetto sulla carne.