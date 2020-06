Gabriele Bonci ci dà la ricetta del pane rosso con salame

Avete seguito la puntata de La prova del cuoco in onda oggi 5 giugno 2020? Tra le ricette viste nel programma di Rai 1 anche quella suggerita dal maestro Gabriele Bonci che torna con una super ricetta. Oggi si prepara il pane ma con una versione molto particolare. Faremo insieme a Bonci il pane rosso accompagnato dal salame. La particolarità di questo pane sta ne colore, sarà appunto un pane rosso. Colore che sarà conferito dalla presenza della rapa rossa. Che ne dite? In questi ultimi mesi gli italiani si sono scoperti grandi maestri pizzaioli e si sono cimentati con delle ricette per il pane da fare in casa, perchè non provare anche il pane rosso ?

LA RICETTA DEL PANE ROSSO CON SALAME DI GABRIELE BONCI

Ecco gli ingredienti che ci servono per la preparazione di questa ricetta:

1 kg farina 0, 500 g rapa rossa centrifugata, 100 g acqua, 25 g sale, 200 g lievito naturale oppure 4 g lievito di birra

Farcitura: 150 g misticanza, 200 g salame, zucchine alla scapece, olio evo, aceto di mele, sale

Iniziamo con l’impasto del pane seguendo i consigli del maestro Bonci. Preparare l’impasto del pane aggiungendo a farina e acqua il concentrato di rapa rossa.

Mettere il lievito e per ultimo il sale.

Preparare le forme e lasciar lievitare fino al raddoppio.

Mettere il pane in forno al massimo della temperatura, poi scendere a 170° e lasciar cuocere per un’ora.

Condire la misticanza con olio, sale e un filo di aceto di mele.

Tagliare il pane e servire con il salame e la misticanza.

Che ne dite di questo super panino? Davvero da provare.

Nella puntata de La prova del cuoco in onda oggi 5 giugno 2020 abbiamo visto anche la ricetta di Pascucci, eccola per voi.

Dopo questi consigli e queste golose ricette, non ci resta che augurarvi un buon appetito.