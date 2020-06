Galletto alla birra con asparagi: una ricetta di Cristian Bertol

Che cosa cuciniamo di buono oggi? Vi proponiamo una ricetta che arriva direttamente dall’ultima edizione de La prova del cuoco. Cristian Bertol ha preparato la ricetta del galletto alla birra con gli asparagi. Abbiamo preso appunti, ed ecco la super ricetta per voi!

LA RICETTA DEL GALLETTO ALLA BIRRA CON ASPARAGI

Ecco gli ingredienti che ci servono per la preparazione del galletto alla birra con gli asparagi:

1 galletto disossato, 150 g asparagi, 100 g pomodorini, 1 c senape, 1 bicchiere di birra, 50 g semi di sesamo bianchi e neri, latte, burro, olio evo, sale, pepe

Spennellare il galletto con la senape e salarlo. Metterlo in una padella antiaderente e farlo rosolare in olio evo da entrambi i lati.

Quando sarà dorato aggiungere la birra e far sfumare.

Lasciar cuocere il galletto per circa 30 minuti, aggiungere una noce di burro e far ridurre il fondo di cottura.

Nel frattempo pelare gli asparagi e cuocerli in acqua salata e latte per 8/10 minuti.

Scolare gli asparagi e ripassarli in padella con una noce di burro insieme ai pomodorini pachino pelati e lasciar insaporire.

Sezionare il galletto coscia/petto.

Ripassare il petto con la senape e poi nei semi di sesamo bianchi, fare la stessa cosa con la coscia e poi cospargerla con i semi di sesamo neri.

Disporre gli asparagi tagliati a metà accavallati al centro piatto, lateralmente disporre i pomodorini e al centro il galletto.

Irrorare con la salsa ristretta e servire.

Che ne dite di questa ricetta? Vi ricordiamo che nella sezione cucina del nostro sito potrete leggere tutte le ricette de La prova del cuoco.

Sarò l’ultima stagione de La prova del cuoco quella in onda nel 2020? Vedremo…