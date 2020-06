Ricette Pascucci: la grigliata di pesce perfetta

In collegamento con La prova del cuoco oggi 12 giugno 2020 lo chef stellato Gianfranco Pascucci pronto a suggerire la ricetta perfetta per la grigliata di pesce. Un secondo piatto che fa gola a molti e Pascucci oggi ha mostrato come prepararlo alla perfezione con contorno di patate arrostite. Basta preparare la brace, pulire il pesce e seguire i consigli dello chef. Sono le ultime ricette La prova del cuoco, sembra che terminata questa edizione il cooking show potrebbe chiudere per sempre. intanto, non perdiamo di certe le ricette di Pascucci e le altre ricette che maestri in cucina e chef mostrano ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1. Ecco come Pasucci ha preparato la sua grigliata di pesce perfetta.

LE RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 12 GIUGNO 2020 – PASCUCCI E LA RICETTA DELLA GRIGLIATA DI PESCE

Ingredienti: 2 calamari, 2 scampi, 2 gamberi, 300 g di muggine o altro pesce da spina, maionese

Per il salmoriglio: 300 gi di olio, 1 spicchio di aglio, 20 g di succo di limone, 12 g di rosmarino, 6 g di sale, 60 g di soia, 45 g di aceto bianco

Per le patate alla brace: patate, rosmarino, aglio e olio

Preparazione: ovviamente puliamo tutto il pesce. Abbiamo già preparato la brace e mettiamo il pesce sulla griglia. Laviamo le patate e le avvolgiamo nella carta, le cuociamo intere, sotto la cenere.

Passiamo alla preparazione del salmoriglio: uniamo l’olio di oliva con lo spicchio di aglio, aceto, salsa di soia, sale, aceto e rosmarino, mescoliamo. Lasciamo in infusione a fiamma bassa per 20 minuti e poi filtriamo con il colino, aggiungiamo il succo di mezzo limone, montiamo la salsa con il frullatore a immersione.

Prepariamo il condimento per le patate e in un pentolino scaldiamo l’olio con l’aglio e il rosmarino poi togliamo l’aglio e il rosmarino. Condiamo con l’olio aromatizzato le patate arrostite.

Serviamo il pesce con il salmoriglio e con il contorno di patate condite con l’olio.