Fusilloni alla gricia di Simone Loi, la ricetta La prova del cuoco

Fusilloni alla gricia, la ricetta che Simone Loi ha proposto a La prova del cuoco oggi 12 giugno 2020. Sfida tra primi piatti e se Fabrizio Sepe ha preparato gli spaghettoni alla gricia estiva con fichi e menta, Loi è rimasto su una versione più semplice della pasta alla gricia, ovvio il guanciale ma ha preferito i fusilloni. Due primi piatti ottimi per le ultime ricette La prova del cuoco. Simone Loi e Fabrizio Sepe per il derby di oggi hanno proposto due ricette molto semplici ma i fusilloni alla gricia sono davvero facilissimi da preparare. Il risultato è ottimo ma solo se usiamo ottimi ingredienti, quindi prendiamo un buon guanciale, il pecorino romano giusto e non dimentichiamo il pepe fresco appena macinato. Simone usa solo una padella per fare tutto, ovviamente la pentola per la pasta. Ecco la ricetta La prova del cuoco da provare oggi.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO: SIMONE LOI CUCINA I FUSILLONI ALLA GRICIA

Ingredienti: 400 g di fusilloni, 200 g di guanciale, sale, pepe e 150 g di pecorino romano

Preparazione: tagliamo il guanciale a dadini ma non troppo piccoli, li versiamo in una padella antiaderente fredda e accendiamo solo dopo la fiamma, facciamo rosolare, deve diventare croccante ma attenzione a non farlo bruciare.

Intanto, possiamo già cuocere la pasta, Simone Loi oggi ha scelto i fusilloni che cuociamo in abbondante acqua bollente ma poco salata. Scoliamo i fusilloni molto al dente e versiamo nella padella con il guanciale. Tutto è molto veloce, pochi passaggi per un primo piatto gustoso.

La cottura della pasta la completiamo quindi in padella aggiungendo un mestolo di acqua di cottura. Aggiungiamo subito il pecorino grattugiato e il pepe fresco appena macinato. Serviamo i fusilloni alla gricia nel piatto di portata completando con altro pepe macinato.