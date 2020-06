Ricette La prova del cuoco: cremoso di ricotta, fragole e cioccolato di Marco Bottega

Ottime le ricette di Marco Bottega per La prova del cuoco e oggi 11 giugno 2020 la ricetta del cremoso di ricotta con fragole e cioccolato è la delizia da non perdere, un dolce veloce da preparare. Ricotta, fragole o altra frutta fresca, cioccolato fuso e poco altro, il dolce al cucchiaio è tra le ricette La prova del cuoco di oggi da provare. Latte, panna e ricotta quindi un dessert per chi non ha problemi con il lattosio anche se possiamo trovare al supermercato tutti e tre gli ingredienti senza lattosio. Con le ricette di marco Bottega per La prova del cuoco oggi ancora un’altra idea semplice. Ecco come si fa il cremoso con la ricotta, le fragole e il cioccolato fondente fuso. Appuntamento a domani con le altre ricette in tv e con La prova del cuoco su Rai 1 a mezzogiorno.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 11 GIUGNO 2020 – CREMOSO DI RICOTTA FRAGOLE E CIOCCOLATO DI MARCO BOTTEGA

Ingredienti: 200 g di ricotta di pecora, 150 g di zucchero, 100 g di latte, 50 g di panna liquida, 1 foglio di gelatina, 250 g di fragole, 80 g di cioccolato fondente, menta fresca e zucchero a velo

Preparazione: setacciamo la ricotta e aggiungiamo lo zucchero a velo, lavoriamo con la spatola o con un cucchiaio. Ammolliamo la gelatina in un po’ di acqua.

In un pentolino scaldiamo il latte e la panna, non facciamo raggiungere il bollore, aggiungiamo la gelatina reidratata e strizzata, facciamo sciogliere. Filtriamo il composto con il latte e versiamo nella ricotta che abbiamo già lavorato con lo zucchero, amalgamiamo bene il tutto e versiamo in una coppa o più coppette, mettiamo in frigo per 1 oretta.

Completiamo il cremoso con le fragole o con altra frutta fresca, infine facciamo colare il cioccolato fondente fuso e decoriamo con foglie di menta fresca.