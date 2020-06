Torta matta, la ricetta della mamma di Elisa Isoardi per La prova del cuoco

E’ Elisa Isoardi con la ricetta della torta matta della mamma a iniziare La prova del cuoco oggi 15 giugno 2020. Una torta salata con riso, patate, porri, è una delle ultime ricette La prova del cuoco. Mamma Irma in collegamento da casa sua suggerisce la ricetta della torta matta La prova del cuoco mentre Elisa prepara tutto. E’ una torta perfetta da gustare sia fredda che calda, un pranzo o una cena da preparare quindi anche con largo anticipo, una delizia da portare anche in gita. Mentre Claudio Lippi chiacchiera con la mamma della Isoardi le schiaccia le patate, ma attenzione farlo da fredde è molto complicato, quindi le lessiamo, peliamo e schiacciamo il prima possibile, prima che si induriscano. Seguiamo insieme preparazione e ingredienti, una ricetta facile per tutti da La prova del cuoco di giugno.

LA RICETTA DELLA TORTA MATTA DELLA MAMMA DI ELISA ISOARDI

Ingredienti per la torta matta di Elisa Isoardi: 800 g di patate, 200 g di riso carnaroli, 2 porri, 4 uova, 200 ml di latte, 200 g formaggio tipo toma stagionata, mix di spezie, olio di oliva e sale

Preparazione: lessiamo le patate, peliamo e schiacciamo e versiamo nella ciotola. Tagliamo a fettine i porri e li facciamo soffriggere in padella con un po’ di olio di oliva.

Nella ciotola con le patate rompiamo le uova, aggiungiamo il riso cotto e fatto raffreddare, il latte, aggiungiamo anche il mix di spezie, il sale, amalgamiamo bene. Uniamo anche il formaggio grattugiato e parte dei porri che abbiamo appena fatto appassire in padella e anche fatto raffreddare. Mescoliamo bene il tutto.

Versiamo il tutto in una tortiera con la cerniera foderata con la carta forno, livelliamo e aggiungiamo sopra il resto dei porri. Completiamo se vogliamo con il pane grattugiato. Mettiamo in forno a 180 gradi per 45 minuti.