Elisa Isoardi annuncia la chiusura della Prova del cuoco, la mamma preoccupata per il suo futuro (Foto)

La prova del cuoco chiude, è ufficiale ed è stata Elisa Isoardi ad annunciarlo poco fa prima del collegamento con la sua mamma (foto). La signora Irma è giustamente preoccupata per sua figlia, così Elisa Isoardi fa anche capire che al momento per lei non c’è un altro programma da condurre. Mai vista in tv tanta sincerità, in genere si attende almeno l’ultima puntata o addirittura i nuovi palinsesti per rendere tutto ufficiale. A La prova del cuoco oggi invece anche Claudio Lippi ha proseguito con la stessa linea, quella di elogiare di continuo la conduttrice. Ma che programma diventa un cooking show che si svolge sempre sottolineando che sono tutti una gran famiglia, che da loro si respirano le emozioni anche a distanza e così via? Lippi e la Isoardi non si spiegano il motivo della chiusura della Prova del cuoco, è evidente, lui ormai lo ripete di continuo.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE – LE PAROLE DI ELISA ISOARDI

Ormai lo sapevamo tutti ma erano solo voci, da adesso è la realtà. Elisa Isoardi ha riferito che mamma Irma l’ha chiamata preoccupata: “Ely che ne sarà di te?”. Ha così introdotto il discorso sulla chiusura: “Ma mamma ma tu che hai cresciuto due figli da sola e hai fatto tre lavori insieme, ed è una mamma che devo ringraziare, unica. Ti preoccupi perché sono in un momento… La prova del cuoco sta chiudendo, lo sanno tutti, lo diciamo. Questo è lavoro e basta darsi una mossa ed è quello che stiamo facendo. Mi fa tenerezza che una donna così forte pensi a me e in realtà io sto facendo il lavoro più bello del mondo”.

E’ orgogliosa di sua figlia, le ha fatto vivere sempre grandi emozioni conducendo La prova del cuoco e non solo. Arrivano le lacrime in tv, emozioni che madre e figlia non riescono a trattenere.

Vita normale, che per fortuna prosegue e ci sarà ancora tanto da vivere e lavorare.