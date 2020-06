Ombrina alla puttanesca, le ultime ricette Cotto e Mangiato

Non perdete una delle ricette Cotto e Mangiato con il pesce più facili e golose, è la ricetta dell’ombrina alla puttanesca. Buonissima la salsa preparata da Tessa Gelisio, davvero veloce la cottura del pesce e poi serviamo il tutto con le patate cotte in forno e anche con dei crostini di pane. In questo modo abbiamo un piatto davvero completo per il pranzo o la cena, basterà magari un po’ di verdura e avremo la nostra ombrina con la salsa alla puttanesca da gustare. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato, le ricette di Tessa Gelisio dalla sua cucina per Studio Aperto. Ovviamente in questo periodo non ci sono nuove ricette, questa è delizia è di maggio 2020.

RICETTE COTTO E MANGIATO – PREPARIAMO L’OMBRINA ALLA PUTTANESCA

Ingredienti per 4 persone: 4 filetti di ombrina (180 g cad), 300 g di patate, 150 g di crostini di pane, 200 g di pelati, 2 filetti di acciuga, 1 manciata di capperi, 1 cucchiaio di prezzemolo, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: laviamo le patate, non le peliamo e tagliamo a fette spesse, mettiamo nella teglia foderata con la carta forno, condiamo con olio e sale, mettiamo in forno a 220 gradi per 20 minuti circa.

In padella versiamo un po’ di olio, rosoliamo lo spicchio di aglio e facciamo rosolare, aggiungiamo due filetti di acciuga e facciamo sciogliere. Aggiungiamo anche una manciata di capperi e 200 grammi di pelati, completiamo la cottura della golosa salsa.

Passiamo al pesce e in padella calda versiamo un po’ di olio di oliva, disponiamo il pesce dalla parte della pelle e poi dalla parte della polpa.

Frulliamo la salsa e aggiungiamo tanto prezzemolo tritato. Il pesce è pronto quando forma una bella crosticina. Serviamo l’ombrina con le patate e completiamo con la salsina. Tessa Gelisio aggiunge al piatto anche dei crostini di pane ovvero delle fette di pane che tosta in forno.