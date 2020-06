Anna Moroni prepara muffin allo speck da Ricette all’Italiana

Dopo averci deliziato con una buonissima mouisse, Anna Moroni regala al pubblico di Ricette all’Italiana un’altra delle sue ricette facili e veloci. Un piatto molto semplice visto nella puntata di Ricette all’Italiana del 22 giugno 2020. Ci mettiamo il grembiule e prepariamo insieme i muffin allo speck di Anna Moroni?

Ecco tutti i passaggi per la preparazione dei muffi con lo speck e le zucchine visti nella puntata di Ricette all’Italiana di oggi.

DA RICETTE ALL’ITALIANA ECCO I MUFFIN ALLO SPECK DI ANNA MORONI

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti: 220 g farina 00, 1 bustina di lievito istantaneo per torte salate, 120 g burro, 2 uova, 1 zucchina, 50 g speck, 50 g fontina, 50 g latte, sale, pepe

Prendiamo una padella dentro mettiamo un filo di olio e la zucchina che abbiamo tagliato a cubetti. Per l’impasto dei nostri muffin invece prendiamo una ciotola e inizia con le uova che sbattiamo insieme al latte; nella stessa ciotola mettiamo dentro la farina e il lievito per le torte salate. Mescoliamo per bene con la frusta. A questo punto uniamo anche il burro che abbiamo fuso in precedenza. Amalgamiamo per bene fino a quando non avremo ottenuto un buon impasto omogeneo. Tagliamo a cubetti anche la fontina, prendiamo lo speck e mettiamo tutto dentro all’impasto, insieme anche alle zucchine che abbiamo preparato in precedenza. Mescoliamo il tutto per bene. Prendiamo gli stampini per i muffin e li riempiamo con l’impasto. Mettiamo a questo punto in forno. Cuociamo per una mezz’oretta circa a 180 gradi.

