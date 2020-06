La pizza fiori di maggio di Ciro per Ricette all’italiana

Tra le ricette le nuove Ricette all’italiana di oggi sabato 27 giugno 2020, anche la pizza fiori maggio preparata da Ciro. Per questo sabato Ciro ci propone una nuova ricetta per una pizza molto particolare: una girella creata proprio con la pasta della pizza e tante buone verdure. Anche Anna Moroni ha preparato alcune volte questo tipo di girella anche se lei non ha utilizzato la pasta specifica per la pizza. Questo piatto è perfetto da servire anche come aperitivo, o come suggerisce Ciro, come aperipizza. Ma andiamo a vedere la ricetta della pizza fiori di maggio di Ciro.

LA RICETTA DELLA PIZZA FIORI DI MAGGIO DI CIRO PER RICETTE ALL’ITALIANA CON ANNA MORONI

Ingredienti: 500 gr. di farina tipo 0, 325 gr. di acqua, 15 gr, di sale, 20 gr. di olio evo, 50 gr. di pasta madre.

Per la farcitura: una zucchina, un peperone, una melanzana, cipolla, mozzarella, formaggio grattugiato, basilico.

Preparazione: possiamo mettere a soffriggere le verdure a cubetti in pentole diverse con un pizzico di sale, olio e cipolla, mentre, nel frattempo, mettiamo il lievito nell’acqua e amalgamiamo. Aggiungiamo la farina man mano per poi impastare. L’impasto deve rimanere due ore a temperatura ambiente, sei ore in frigorifero e due ore.

Dopodiché si può iniziare a stendere il panetto. Tagliamo la mozzarella e la mettiamo sull’impasto, aggiungiamo il formaggio e spennelliamo un po’ di olio sui bordi. Mischiamo le verdure e le adagiamo mentre altre le frulliamo perché serviranno per dopo. Dopo aver messo le verdure possiamo chiudere arrotolando l’impasto a girella che andrà tagliato a fette e messe in forno per 18 minuti a 200 gradi.

Le verdure vanno frullate una per volta per creare delle salse per decorare le girelle di pizza di maggio e insaporire ancora di più questo piatto buonissimo. Per la decorazione possiamo aggiungere anche del basilico.