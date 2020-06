Rotolo di patate, scamorza e speck, Ricette all’italiana di Anna Moroni

A Ricette all’italiana, Anna Moroni ha preparato il rotolo di patate, scamorza e speck. Una ricetta molto semplice da fare ma soprattutto molto gustosa infatti è davvero impossibile non preparare questo piatto perfetto anche per l’estate. Per questa ricetta, Anna utilizza anche un po’ di noce moscata per questo tipo di ricetta e preferisce togliere l’esterno della scamorza affumicata ma ovviamente questo dipende dai gusti personali di ognuno di noi. Al posto della scamorza si possono mettere anche altri tipi di formaggio come per esempio la provola. Andiamo allora a vedere come si prepara il rotolo di patate, scomorza e speck presentato da Anna Moroni a Ricette all’italiana.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – IL ROTOLO DI PATATE, SCAMORZA E SPECK DI OGGI 27 GIUGNO 2020

Ingredienti: 800 gr di patate a pasta gialla, un uovo interno e un rosso, tre cucchiai di parmigiano grattugiato, 100 gr di speck Alto Adige igp, 200 gr di scamorza affumicata.

Preparazione: dobbiamo lessare le patate e schiacciarle. Apriamo le uova e uniamo il parmigiano e le patate per mescolarle nello stesso contenitore. Lavoriamo il composto e aggiungiamo lo speck. Mischiamo tutto e aggiungiamo un po’ di sale. Volendo si può aggiungere anche della noce moscata. Continuiamo a mescolare l’impasto per poi sistemarlo in una teglia con la carta forno.

Il rotolo ha una doppia cottura: la prima volta deve cuocere 15 minuti in forno a 180 gradi, poi si fa raffreddare e si aggiunge la scamorza affumicata tagliata a fette e dell’altro speck. Chi apprezza il pepe può aggiungerne anche un po’. Aiutandoci con la carta forno diamo la forma del rotolo al nostro preparato.

Il consiglio di Anna è quello di non manovrare il rotolo quando è ancora troppo caldo. Dopo aver dato la forma giusta, lo rimettiamo in forno per far sciogliere il formaggio. Dopodiché il rotolo di scamorza e speck sarà pronto e lo possiamo tagliare a fatte e decorarlo con della rucola, condita con olio e sale.