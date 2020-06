Ricette Anna Moroni: risotto con fiori di zucchine e gamberi da Ricette all’Italiana

Un primo piatto davvero molto buono arriva dalla cucina di Anna Moroni. Continuano le puntate inedite di Ricette all’Italiana in onda su Rete 4. Nella puntata del 29 giugno 2020, abbiamo visto preparare oltre a dei buonissimi bignè salati, anche la ricetta del risotto con fiori di zucchine e gamberi. Un primo piatto perfetto per l’estate. Che ne dite di prendere appunti e provare a prepararlo in casa? Ecco come fare passaggio per passaggio.

DA RICETTE ALL’ITALIANA IL RISOTTO CON GAMBERI E FIORI DI ZUCCA

Iniziamo con la lista degli ingredienti necessari per preparare questo buonissimo risotto:

200 g riso carnaroli, 40 g vino bianco, scalogno, 400 g brodo vegetale, 400 g fumetto di pesce, 2 zucchine con fiori, 2 g pistilli zafferano, 8 code di gambero, parmigiano, 70 g burro, 2 cucchiai salsa di soia

Iniziamo con le zucchine che laviamo per bene, asciughiamo e poi tagliamo a rondelle. Prendiamo una padella e dentro mettiamo dell’olio con lo scalogno. Iniziamo a preparare quindi le nostre zucchine, con una presa di sale. Una volta diventate croccanti le togliamo dalla padella e le mettiamo da parte. Per le code dei gamberi possiamo usare la stessa padella. Ci servono ovviamente già pulite. Le passiamo per qualche istante in padella e mettiamo da parte anche queste. Puliamo i fiori di zucca. Li tagliamo in petali.

E adesso andiamo avanti con la preparazione di questo risotto. Prendiamo un’altra padella e soffriggiamo lo scalogno tritato con un filo d’olio. Uniamo il riso e lasciamo tostare qualche istante. Sfumiamo con il vino bianco e, dopo qualche istante, bagniamo con il fumetto di pesce miscelato al brodo vegetale. Portiamo a cottura, aggiungendo man mano il brodo. Facciamo sciogliere i pistilli di zafferano ( in alternativa si può usare quello in polvere).

Quando il nostro risotto è quasi pronto uniamo anche zafferano, zucchine, fiori di zucca. Lasciamo insaporire per qualche istante, basteranno meno di un paio di minuti. Uniamo a questo punto anche i gamberi. Mantechiamo con il burro dopo aver spento il fuoco. Se ci piace possiamo finire con del parmigiano o salsa alla soia.

Non ci resta che augurarvi un buon appetito.