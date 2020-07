Medaglioni di melanzana ripieni, la ricetta Cotto e Mangiato dell’estate

Che voglia di nuove ricette con le melanzane e tra le tante ricette Cotto e Mangiato ecco i medaglioni di melanzana ripieni. Due fette di melanzane infarinata e ripiene di provolone e pomodorini, passiamo il tutto nell’uovo e poi nella panatura e mettiamo in forno e avremo un secondo piatto perfetto, goloso e leggero grazie alle ricette Cotto e Mangiato. Sono davvero tantissime le ricette Cotto e Mangiato da provare e le ricette con le melanzane come sempre ottime. I medaglioni questa volta non li friggiamo la li cuociamo in forno, meno olio e meno calorie. Ecco la ricetta.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEI MEDAGLIONI DI MELANZANA DI TESSA GELISIO

Ingredienti: 500 g di melanzane, 3 uova, 100 g di provolone, 50 g di pangrattato, 120 g di pomodori tritati, 50 g di pane in cassetta, basilico, farina q.b.

Preparazione: laviamo le melanzane, le tagliamo a fette sottili e tonde, quindi usiamo le melanzane tonde più grosse. In una ciotola sbattiamo le uova con il sale. Frulliamo il pane grattugiato con un po’ di sale e il pane in cassetta, abbiamo la panatura. Tagliamo a dadini pomodori che abbiamo già lavato, li saliamo. Versiamo la farina in una ciotola e saliamo, mescoliamo. Tagliamo a fettine sottili anche il provolone.

Passiamo le fette di melanzane nella farina e su una disponiamo una fetta di provolone, un po’ di pomodoro, saliamo e chiudiamo con un’altra melanzana e poi passiamo nella panatura, schiacciamo bene e adagiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Saliamo e condiamo con un filo di olio, mettiamo in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Togliamo dal forno e serviamo completando con i pomodorini e con foglie di basilico fresco. Per rendere la ricetta ancora più golosa possiamo aggiungere una fettina di mozzarella gli ultimi minuti di cottura