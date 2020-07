Ricette all’italiana: Ciro prepara la focaccia alla romana per Anna Moroni

La focaccia alla romana di Ciro per Ricette all’italiana è una vera golosità. Anna Moroni come sempre quando c’è Ciro in cucina segue con attenzione tutto. La focaccia alla romana preparata da Ciro è condita con scarola, stracciatella di bufala, olive e pomodori, Anna Moroni avrebbe preferito la classica mortadella e noi possiamo scegliere quello che preferiamo. La stracciatella va conservata in frigo ma Ciro consiglia di aggiungerla sulla focaccia a una temperatura ambiente altrimenti è troppo fredda rispetto alla focaccia. Non perdete questa e le altre Ricette all’italiana, non solo le idee in cucina di Anna Moroni ma anche tutti i consigli di Ciro tra pizze, focacce, impasti e tanto altro. Tutti piatti semplici da preparare ma dal risultato perfetto.

LA RICETTA DELLA FOCACCIA ALLA ROMANA DI RICETTE ALL’ITALIANA – LE RICETTE DI CIRO

Preparazione: anche questa volta utilizziamo la pasta madre essiccata, la versiamo nella ciotola, aggiungiamo parte dell’acqua, mescoliamo e facciamo sciogliere, aggiungiamo il miele, mescoliamo. Sempre mescolando aggiungiamo un po’ alla volta la farina. Aggiungiamo anche l’olio. Iniziamo ad impastare il composto sul piano di lavoro aiutandoci con un pochino di semola. Aggiungiamo adesso il sale e completiamo l’impasto. Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente e poi 6 ore in frigo.

Denoccioliamo le olive. Laviamo la scarola e la tagliamo a pezzi. Togliamo la focaccia dal frigo, la stendiamo con le mani, non la tiriamo con il mattarello. Ungiamo la teglia, stendiamo la focaccia e ungiamo anche sopra, lasciamo 2 ore per farla lievitare e poi mettiamo in forno a 240 gradi 5 minuti nella parte bassa e il resto, 6/7 minuti nella parte centrale del forno.

Tagliamo la focaccia caldissima e completiamo con scarola, stracciatella di bufala, olive e pomodori. Anna Moroni avrebbe preferito le fette di mortadella ma noi possiamo scegliere in base al nostro gusto.